Guardian: Европа присоединилась к гонке лунных программ
В ноябре на саммите Европейского космического агентства (ЕКА) 22 страны-спонсора (включая Великобританию) единогласно решили к 2028 году построить грузовое космическое судно для полётов к МКС, пишет The Guardian. На пресс-конференции генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер подчеркнул, что в дальнейшем эти разработки могут использоваться для создания пилотируемого корабля. Таким образом, Европа сделала большой шаг в сторону возможной высадки собственных астронавтов на поверхность Луны и состязания с лунными программами стран-соперников.
Профессор Йэн Кроуфорд из Лондонского университета опасается, что такое соревнование может привести к новой космической гонке и захвату лунных территорий, если не договориться о координации действий и руководстве. Однако пока для этого крайне мало соглашений, имеющих юридическую силу, и организаций для контроля над исследованиями Луны. В итоге кто первый туда попадёт, получит наибольший вес в обсуждениях космической деятельности. Таким образом, на кону не только Луна: многие видят её как испытательный полигон для главного приза — Марса, отмечает The Guardian.
Ссылки по теме
-
CNN: бюрократия лишает США преимущества в новой космической гонке
-
WION: США создают новое поколение разведспутников для соперничества с Россией и Китаем
-
Guardian: астронавты отправятся на Луну в скафандрах от Prada
-
WION: после успешной посадки зонда на Луну индийские учёные посылают новую миссию к Солнцу