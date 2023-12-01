Die Zeit: Запад недооценил Россию — она сильна и стабильна как никогда

Запад долгое время пророчил России экономический крах, но все эти прогнозы не оправдались, пишет Die Zeit. Сегодня она сильна и стабильна как никогда. Глава Кремля выступает очень самоуверенно, и у него есть на то основания. За последние месяцы он смог значительно улучшить экономическое и военное положение государства. При этом укреплению России поспособствовала как раз недооценка Западом её возможностей, отмечает немецкое издание.

Сейчас из Москвы и Киева поступают совершенно разные кадры, пишет Die Zeit. C одной стороны, раздражённый Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе глава Кремля Владимир Путин, который совсем не походит на человека, находящегося в изоляции, особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И у него есть веские причины для уверенности.

Дело в том, что за последние месяцы Россия смогла значительно улучшить своё экономическое и военное положение, продолжает издание. Страна давно не была такой сильной и стабильной. Кремлю удалось привлечь в армию сотни тысяч добровольцев, улучшить логистику и снабжение солдат на фронте. В то же время увеличение военных расходов способствовало и экономическому росту.

По сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2023-го производительность российской экономики выросла почти на 6%. Этому также поспособствовали высокие цены на нефть и различные методы обхода западных санкций, которые смогли придумать в Москве. В экономике произошли в том числе и структурные изменения. В различных сферах обороны рост производства составил от 40% до 80%.

В то же время уровень жизни для россиян с самого начала боевых действий на Украине существенно не упал, отмечает издание. Дефицит потребительских товаров удалось компенсировать за счёт импорта из Азии. К тому же в стране продолжается строительный бум в частном секторе. Сейчас строится 2,1 млн новых квартир. Это рекорд. Всё это заметно отражается и на настроениях среди населения. Судя по недавним опросам, ни о какой усталости от боевых действий говорить не приходится. Граждане России смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе и по вине западных государств, считает Die Zeit. Вместо того чтобы действовать и ужесточать штрафные меры, они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами.

Президент же Франции Эммануэль Макрон призывал не слишком сильно унижать Россию, как будто она уже была повержена, напоминает издание. А спустя несколько месяцев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявит, что российская промышленность уничтожена. Распространялись даже слухи о том, что в России разбирают на запчасти стиральные машины и холодильники, чтобы ремонтировать военную технику. Сегодня у специалистов подобные заявления вызывают только ухмылку, ведь им не нашлось никаких подтверждений.

Тем временем Россия создавала целую сеть из контрабандистов, подставных фирм и посредников, чтобы наладить импорт европейских, американских и японских микросхем. С тех пор их поставки в страну только выросли, и они активно используются в производстве беспилотников, танков и ракет. Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность. Сегодня же уверенность политических элит России подкрепляется в том числе как раз за счёт этой недооценки. Более того, из-за огромного разрыва между словами Запада и его делами Россия предстаёт гораздо более сильной, чем она есть на самом деле.