Bild: оппозиция угрожает Шольцу судом за антиконституционные трюки с бюджетом

Конституционный суд Германии признал бюджет страны не соответствующим основному закону страны. Правящая коалиция пытается «заштопать дыры» в государственных финансах, для этого объявлена чрезвычайная ситуация. Обоснования для её введения, однако, шаткие, предупреждает Ян Клемент, профессор Фрайбургского университета в комментарии газете Bild. В то же время правительство Шольца размышляет над продлением режима ЧС на 2024 год, а оппозиция угрожает снова обратиться в конституционный суд, если дойдёт до этого.

Конституционный суд Германии постановил, что «миллиардные трюки» правительства Шольца с федеральным бюджетом страны неконституционны. Решение суда заставило правительство объявить чрезвычайную ситуацию, в противном случае это грозило приостановить работу государственных органов. «Теперь правительство должно заштопать миллиардную дыру в государственной казне и привести действующий бюджет к конституционным нормам», — указывает Bild. С этой целью на заседание правительства в понедельник был принят «дополнительный бюджет 2023», фактически поправки к действующему.

Общий смысл одобренного документа, который ещё предстоит рассмотреть в бундестаге, заключается в том, что конституционная норма по ограничению заимствований — «долговой тормоз» — должна быть приостановлена. Четвёртый год подряд Германия не может сверстать бюджет в рамках конституционных ограничений. На этот раз правительство обосновывает чрезвычайные меры «энергетическим кризисом, который всё ещё ощущается».

Специализирующийся на государственном праве профессор Ян Клемент из Фрайбургского университета в комментарии Bild, однако, сомневается, что правительство имеет достаточно оснований для приостановки «долгового тормоза». Клемент полагает, что «принятый сейчас дополнительный бюджет на 2023 год снова окажется неконституционным», так как «аргументация, основанная на энергетическом кризисе, проблематична, поскольку последствия этого кризиса были заметны только в начале года».

«Есть угроза, что судьи снова отвесят пощёчину» правительству, если «дополнительный бюджет 2023» окажется в суде, сообщает немецкая газета. Объявив первый раз бюджет неконституционным, судьи ввели чёткие условия для объявления чрезвычайной ситуации, приостанавливающей действие «долгового тормоза», и новая аргументация правительства Шольца может оказаться недостаточной.

В дополнительном бюджете на 2023 год Шольцу удалось сократить расходы на €11,8 млрд, «в результате возникшая задолженность снижается с 45,6 миллиарда евро до 27,4 миллиарда евро». Однако это всё ещё выше допустимых €25,8 млрд. Правительство Шольца снова хочет прибегнуть к «трюку», продолжает газета, и оформить €1,6 млрд как увеличение помощи жертвам наводнения в долине Арталь в 2021 году, «таким образом «светофорная» коалиция чётко достигает разрешённого нового долга на 2023 год в 25,8 миллиарда евро».

Эксперт по бюджету от ХДС Янник Бури подчёркивает, что его партия «внимательно проверит, соответствуют ли обоснования правительства высоким стандартам чрезвычайной ситуации», так как «сейчас «светофорная» коалиция пытается ретроспективно узаконить нарушение конституции». Намерение партии проверить «дополнительный бюджет 2023» подтверждает и глава оппозиционной ХДС Фридрих Мерц, однако в целом он склоняется к тому, что предложенный документ «соответствует конституции».

Правительство Шольца также вынуждено переработать и бюджет на 2024 год с учётом решения конституционного суда. Тут лидер ХДС Мерц занимает уже более жёсткую позицию. «Если федеральное правительство считает, что оно вынуждено также объявить исключительную чрезвычайную ситуацию на 2024 год, то я не считаю это конституционным, по крайней мере с сегодняшней точки зрения», — заявил политик газете Bild. Если правительство продлит чрезвычайную ситуацию на 2024 год, то партия Фридриха Мерца подаст новый иск в конституционный суд.