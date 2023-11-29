Bild: оппозиция угрожает Шольцу судом за антиконституционные трюки с бюджетом
Конституционный суд Германии постановил, что «миллиардные трюки» правительства Шольца с федеральным бюджетом страны неконституционны. Решение суда заставило правительство объявить чрезвычайную ситуацию, в противном случае это грозило приостановить работу государственных органов. «Теперь правительство должно заштопать миллиардную дыру в государственной казне и привести действующий бюджет к конституционным нормам», — указывает Bild. С этой целью на заседание правительства в понедельник был принят «дополнительный бюджет 2023», фактически поправки к действующему.
Общий смысл одобренного документа, который ещё предстоит рассмотреть в бундестаге, заключается в том, что конституционная норма по ограничению заимствований — «долговой тормоз» — должна быть приостановлена. Четвёртый год подряд Германия не может сверстать бюджет в рамках конституционных ограничений. На этот раз правительство обосновывает чрезвычайные меры «энергетическим кризисом, который всё ещё ощущается».
Правительство Шольца также вынуждено переработать и бюджет на 2024 год с учётом решения конституционного суда. Тут лидер ХДС Мерц занимает уже более жёсткую позицию. «Если федеральное правительство считает, что оно вынуждено также объявить исключительную чрезвычайную ситуацию на 2024 год, то я не считаю это конституционным, по крайней мере с сегодняшней точки зрения», — заявил политик газете Bild. Если правительство продлит чрезвычайную ситуацию на 2024 год, то партия Фридриха Мерца подаст новый иск в конституционный суд.
Ссылки по теме
-
WiWo: число крупных банкротств в Германии достигло рекордного уровня
-
Глава Баварии: федеральное правительство ввергло страну в тяжелейший государственный кризис
-
Das Erste: продлить режим ЧС в ФРГ на 2024-й и 2025 год вынуждает ситуация на Украине, заявляют немецкие социал-демократы
-
Bloomberg: без российского топлива морозная погода станет испытанием для энергосистем Европы