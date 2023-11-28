WiWo: число крупных банкротств в Германии достигло рекордного уровня

В Германии растёт число банкротств крупных компаний с годовым оборотом не менее €50 млн, сообщает Wirtschaftswoche. Оно уже достигло рекордного показателя трёхлетней давности. Особенно много крупных банкротств происходит в секторе розничной торговли, среди больниц и в машиностроительной отрасли, однако наибольшее количество объявлений о неплатёжеспособности зафиксировано в сфере строительства.

Согласно исследованию, проведённому компанией кредитного страхования Allianz Trade, в Германии растёт число крупных банкротств, сообщает Wirtschaftswoche. «В этом году число крупных банкротств возросло и достигло пика 2020 года, — подчёркивает эксперт по банкротствам Allianz Trade Максим Лемерль. — Особенно много крупных банкротств в этом году произошло в секторе розничной торговли (в сфере моды), в больницах и машиностроении».

Allianz Trade определяет крупные банкротства как банкротства компаний с годовым оборотом не менее €50 млн, поясняет издание.

Согласно исследованию, количество крупных банкротств в Германии стремится к рекордному уровню 2020 года, потому что за первые девять месяцев 2023 года было зафиксировано 45 случаев. Для сравнения, в 2022 году за тот же период отмечалось 26 крупных банкротств, что на треть меньше, а в 2021 году — только 17.

«В 2020 году был отмечен самый высокий уровень платёжной несостоятельности с 2016 года: 58 крупных банкротств в целом за год и 44 случая в сопоставимом периоде за первые девять месяцев», — напоминает эксперт.

Всего к сентябрю 2023 году неплатёжеспособными оказались 12 крупных текстильных компаний и розничных продавцов одежды, а также шесть клиник, говорится в исследовании. «Это соответствует описанию ситуации Немецким институтом больниц (DKI), согласно которому две трети немецких клиник на данный момент характеризуют своё финансовое положение как плохое или очень плохое», — пишут эксперты по банкротству из Allianz Trade. Клиник среднего размера, оценивающих своё финансовое положение аналогичным образом, в Германии ещё больше.

Крупные банкротства также наблюдаются в машиностроении (пять случаев), металлургии (четыре) и строительной отрасли (три).

По данным исследования, наибольшее количество банкротств среди всех компаний всех размеров зафиксировано в строительной отрасли, за ней следуют торговля и предприятия сферы услуг. «В секторе розничной торговли зафиксирован самый сильный рост числа случаев банкротств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в гостиничном бизнесе признаки слабости проявлялись ещё до повышения НДС», — рассказывают специалисты.

Глава Allianz Trade в немецкоязычном регионе Мило Богертс также прогнозирует непростые времена для розничной торговли в предстоящий рождественский период. «В этом году под ёлкой, скорее всего, окажется значительно меньше подарков, — цитирует Богертса Wirtschaftswoche. — Цены на продукты питания остаются высокими, несмотря на снижение уровня инфляции. Поэтому потребители экономят на всех остальных расходах: они реже выходят из дома, покупают меньше одежды — и рождественских подарков».