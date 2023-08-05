TN: «атмосфера 90-х» — в Швеции банкротства в строительной сфере бьют все рекорды

В июне число банкротств в Швеции достигло рекордного со времён пандемии уровня — и всё указывает на сохранение негативной тенденции, сообщает издание Tidningen Näringslivet. Больше всего пострадали гостинично-ресторанный бизнес и строительная отрасль североевропейской страны, где наблюдается нехватка квалифицированных рабочих и «утечка мозгов».

В июне в Швеции обанкротилось около 800 предприятий. По данным статистической компании Infostat, за последние 12 месяцев это число составляет 7153 компаний — это больше, чем во время пандемии, когда рекордным значением было 7030 юридических лиц в апреле 2020 года, пишет Tidningen Näringslivet.

По данным представителя компании Infostat, временные колебания числа банкротств — явление совершенно нормальное, однако с начала 2022 года наблюдается резкий и прямолинейный рост, и прежде всего пострадали гостинично-ресторанный бизнес и строительная отрасль. По мнению экспертов, причиной банкротств послужило снижение покупательной способности населения Швеции. Значительное сокращение потребления снизилось из-за роста стоимости жизни и затрат домохозяйств на продовольствие и коммунальные платежи. Сотрудники Infostat в настоящее время не видят явных признаков перемен к лучшему. Кроме того, шведов беспокоит рост цен на жильё, поэтому им следует лучше планировать свои личные финансы, советует издание.

Шведские экономисты ожидали роста банкротств ещё прошлой осенью, а нынешние цифры эксперты сравнивают с кризисом, который разразился в скандинавской стране в 1991 году. По их словам, в строительной отрасли начинает ощущаться «атмосфера 90-х годов». При замедлении рынка большая часть банкротств приходится на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. Параллельно с этим создаётся меньше компаний, чем обычно. Всё это приведёт к тому, что заказчикам будет сложнее найти подрядчиков, которые смогут взяться за небольшие проекты, вырастет дефицит субподрядчиков для жилищного строительства и увеличится «утечка мозгов» из отрасли в целом.

40% всех банкротств за первое полугодие приходится на Стокгольм, и только в июне почти половина банкротств была зарегистрирована в столице. Кроме того, сильно пострадала и северная часть Швеции, где ощущается большая нехватка мастеров. По прогнозам строительных компаний, в ближайшее время ситуация не улучшится. Эксперты ожидают, что «дно» будет достигнуто осенью или в конце года, и надеются, что после этого отрасль сможет восстановиться. Помимо снижения ставок по кредитам для этого застройщикам будет необходимо заслужить доверие со стороны покупателей жилья, однако на это потребуются годы. В Швеции за год резко сократилось количество новостроек, а сделки на рынке жилья в настоящее время проходят очень вяло. Тем не менее 2024 год может быть ещё хуже, если ставки по кредитам не стабилизируются, завершает Tidningen Näringslivet.