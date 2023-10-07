Le Figaro: в следующем году Францию ждёт лавина банкротств

Французский бизнес переживает непростые времена: в 2024 году многим компаниям грозит банкротство, считают обозреватели Le Figaro. Такая ситуация сложилась из-за сочетания макроэкономических факторов, социальных проблем и провалов правительства, которое не смогло провести необходимые реформы.

В 2024 году может обанкротиться огромное число французских компаний, особенно в сферах строительства, ресторанного и гостиничного бизнеса, предупреждают адвокат Йонас Хаддад и экономист Себастьян Лайе на страницах Le Figaro. Во втором квартале этого года число банкротств уже подскочило почти на 35% и после пандемийного затишья вернулось к доковидному уровню.

Сложная ситуация в бизнесе сложилась из-за наложения макроэкономических факторов, откладывания необходимых реформ, социальных проблем и снижения покупательной способности, объясняют авторы статьи. Экономический спад всегда приводит к ряду банкротств, однако на этот раз к нему присоединились провалы государственной политики. Массовая финансовая поддержка предприятий без оценки её результатов привела к нарушению равновесия на рынке и долгам как у госструктур, так и в компаниях.

Кроме того, власти допустили фатальные ошибки в энергетической политике: в 2017 году в атомном секторе наметился спад, который поздно начали исправлять, а цены на электричество, получаемое из газа, поднялись до европейского уровня. Госдолг достиг пика: в 2024 году французское правительство должно увеличить его до €285 млрд на финансовых рынках. Правительство Макрона в первую пятилетку приступило к налоговой и социальной реформе, однако не довело их до конца. Такое промедление дорого обойдётся Франции в следующем году, подчёркивают в заключение обозреватели Le Figaro.