Das Erste: продлить режим ЧС в ФРГ на 2024-й и 2025 год вынуждает ситуация на Украине, заявляют немецкие социал-демократы

Конституционный суд Германии подтвердил долговые ограничения для федерального бюджета. Из-за этого правительство в Берлине объявило режим ЧС, чтоб обойти их. Председатель фракции социал-демократов не исключает его продления и на 2024-й и 2025 год, по его мнению, это оправдано ситуацией на Украине. Конфликт продолжается, стране потребуется помощь для восстановления. В эфире Das Erste политик исключил сокращение расходов бюджета, оппозиция, в свою очередь, угрожает повторным иском в суд, если правительство не вернётся к ограничениям госдолга.

Вердикт конституционного суда ФРГ по бюджету стал «личной неудачей» для Рольфа Мютцениха, председателя фракции правящих социал-демократов в немецком парламенте. Из-за него правительство Германии было вынуждено объявить чрезвычайную ситуацию до конца 2023 года, поясняет телеканал Das Erste. Мютцених не исключает продления режима ЧС и на 2024-й и даже 2025-й, по его мнению, из этой ситуации можно извлечь и «дополнительные возможности». Например, обойти конституционные ограничения по государственному долгу, так называемый долговой тормоз.

Политик хочет обсудить сложившуюся ситуацию с теми, кто принимает решения. «Я не думаю, что мы живём в нормальное время, поэтому это и не нормальный бюджет», — заявил политик в эфире немецкого телеканала. Мютцених рекомендует рассмотреть, что «вообще можно сделать с долговым тормозом». Заявления правящей партии о продлении ЧС беспокоят оппозицию, «лидер ХДС Фридрих Мерц уже заявил, что в таком случае снова обратится в суд». Оппозиция настаивает на сокращениях в бюджете ради экономии.

Глава федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст поддержал лидера своей партии, подтвердив в эфире Das Erste, что нужны «приоритеты в расходах». В правительстве своего региона Вюст обязал «все ведомства показать экономию». На федеральном уровне Вюст ставит под вопрос проект зелёных — объединённое пособие на детей и создание ради этого нового ведомства. «Сомнительно, есть ли смысл сегодня создавать орган со штатом от 3 до 5 тысяч сотрудников», — заявляет Вюст.

Кроме того, Вюст предлагает пересмотреть повышение общегражданского пособия. «Повсюду не хватает трудолюбивых людей, и в то же время мы делаем всё менее привлекательной работу с более низкой заработной платой», — Вюст считает, что повышенное социальное пособие отбивает мотивацию работать. В эфире телеканала Вюст заявил, что остаётся «большим поклонником долгового тормоза», и призвал правительство, прежде чем пересматривать работу конституционной нормы, посмотреть общее состояние государственных финансов и возможностей для экономии.

В свою очередь, Мютцених считает, что объявление чрезвычайной ситуации «хорошо обосновано». «Неизвестно, что будет с войной против Украины… неясно, приведёт ли ситуация на Ближнем Востоке к региональной войне», кроме того, «Украине нужно будет восстанавливаться», — цитирует Мютцениха Das Erste. «Государству приходится сталкиваться с этими вещами, но оно не имеет здесь единоличного контроля», поэтому «это даёт возможность снова использовать это исключение в статье 115», — поясняет Мютцених свою позицию по режиму ЧС в Германии.

Мютцених признал, что в бюджете можно найти позиции, на которых можно сэкономить, например, субсидии промышленности и гражданам, которые вредят экологии. В то же время он отверг любую возможность сокращения социальных статей расхода бюджета. «Треть работающих нуждаются в определённой поддержке от общегражданского социального пособия, поскольку их зарплаты не хватает до конца месяца», — заявляет Мютцених, как социал-демократ он считает, что его партия не может так свободно действовать в этом вопросе.

Das Erste напоминает, что на понедельник назначена встреча федерального министра Роберта Хабека с его земельными коллегами — министрами экономики и энергетики. Планируется обсудить последствия решения конституционного суда на бюджет федерации и земель.