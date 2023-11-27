Focus: правила выхода на пенсию для министров спасают правящую в Германии коалицию от развала

После решения конституционного суда ФРГ о несоответствии федерального бюджета основному закону страны в стране не утихают разговоры о распаде правящей коалиции. Издание Focus отмечает, что как минимум до 8 декабря коалиция должна сохраниться, так как в этом лично заинтересованы почти все министры. 8 декабря будет 2 года с момента приведения правительства Шольца к присяге, после которых по закону министрам будет положена пожизненная ежемесячная пенсия почти в 4700 евро, что должно мотивировать сохранять правительство на плаву.

Дальнейшее существование правящей коалиции находится под угрозой. Вина лежит на финансовой катастрофе, в которую попала Германия, после того как конституционный суд в Карлсруэ вынес решение по управлению государственным бюджетом. Однако маловероятно, что распад (коалиции. — ИноТВ) произойдёт в ближайшее время. Важной причиной этого являются правила выхода на пенсию для министров. В интересах большинства членов правительства сохранить правящую коалицию как минимум до 8 декабря. В этот день подавляющее большинство министров будут на своём посту уже два года и, таким образом, обеспечат себе пенсионные права.

В таком случае у них будет достаточно дней на посту, чтобы получать ежемесячную пенсию в размере почти 4700 евро в месяц. В то время как некоторым приходится переживать, канцлер Олаф Шольц уже должен быть спокоен, так как был министром финансов в прошлый законодательный период. Министру труда от СДПГ Хубертусу Хайлю также не нужно беспокоиться о своих деньгах.

Положение о выходе на пенсию закреплено в Законе о федеральных министрах. Когда-то это правило вызывало споры. Когда СвДП всё ещё находилась в оппозиции, она подала ходатайство об отмене закона в 2020 году. Права на выплаты после отставки должны рассчитываться по длительности полномочий, заявляли тогда либералы, но их требование было убедительно отвергнуто всеми другими фракциями. Теперь члены от СвДП также выиграют, если коалиция переживёт 8 декабря.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.