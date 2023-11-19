Вагенкнехт: уже даже США поняли, что Киеву не победить, но обезумевший Берлин продолжает забрасывать его деньгами

Россия никогда не согласится на интеграцию Украины в американские военные структуры, отмечает Сара Вагенкнехт на своём личном YouTube-канале. Поэтому единственный быстрый способ закончить конфликт на Украине — дипломатия. Тем не менее немецкое правительство вместо этого продолжает поставлять Киеву оружие и финансы. Вагенкнехт называет такую политику «сумасшедшей», ведь уже даже американцы и украинские генералы поняли бесперспективность продолжения боевых действий и давят на Зеленского для начала переговоров.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Полное занятие территории Украины Россией мало похоже на путь к миру, но и Россия не примет исход, при котором Украина станет военным форпостом Соединённых Штатов с американскими военными и ракетными базами. Поэтому здесь, в этой войне речь идёт о поиске компромисса, учитывающего интересы безопасности обеих сторон. Это не так уж сложно понять.

Мы все помним, как ещё полгода назад любой, кто высказывался за переговоры и готовность к компромиссу, подвергался издевательствам в немецких дебатах, если он не верил, что Украина победит в военном отношении, как только ей будет поставлено достаточное количество оружия. Тех, кто не верил в это, оклеветали как лояльных России, как лояльных Путину и, возможно, даже как получающих деньги от Москвы. Я просто напомню о кампании против митинга за мир, инициированного мной и Алисой Шварцер.

И, по крайней мере, Шольц и Бербок, кажется, всё ещё верят в это безумие, иначе удвоение военной помощи невозможно разумно объяснить. Но для всех, кто принимает во внимание реальность, предстаёт иная картина: Украина не победит. Более того, если война не закончится в ближайшее время прекращением огня и переговорами, она рискует проиграть, потому что у неё просто закончатся мужчины, желающие и способные сражаться. И это невозможно заменить увеличением помощи в области вооружений.



Также уже США хотят отказаться от финансирования по внутриполитическим причинам. Потому что во время избирательной кампании американскому налогоплательщику всё труднее объяснить, почему государственные школы во многих районах США находятся в плачевном состоянии, в то время как миллиарды и миллиарды американских налоговых денег направляются на далёкую войну на границе с Россией.



И пока сумасшедшее правительство Германии просто выгребает всё больше денег на оружие для Украины, правительства других западных стран, в том числе американцы, уже начинают постепенно оказывать давление на Зеленского, чтобы он расчистил путь для переговоров. Потому что, хотя нам снова и снова говорили, что Путин не хочет вести переговоры, переговоры до сих пор невозможны, не в последнюю очередь потому, что Зеленский запретил их своим указом.



Да даже генералы Зеленского уже не верят в победу Украины. Главнокомандующий украинскими вооружёнными силами генерал Залужный недавно в интервью The Economist отметил, что «война зашла в тупик и теперь существует угроза затяжной войны на истощение, которую Украина, возможно, не сможет выдержать». То есть тезис о том, что поставки оружия помогут Украине улучшить свою переговорную позицию, теперь опровергнут реальностью. Поэтому есть много оснований полагать, что войну можно было закончить уже весной 2022 года.





Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.