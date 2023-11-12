Сара Вагенкнехт: некоторые украинцы приезжают в Германию исключительно за пособиями

Украинские беженцы перегружают социальную систему Германии. Сара Вагенкнехт согласна, что тем, кто пострадал от боевых действий, нужно помогать, но в интервью N-TV она также обратила внимание и на то, что некоторые украинцы приезжают в Германию исключительно ради пособий, оформляют их, а сами живут на Украине. Она призывает разобраться с этой ситуацией. Кроме того, ФРГ стоит прекратить поставки оружия на Украину и вернуться к дипломатическим мерам для решения конфликта.

НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: Подавляющее большинство из тех, кто приехал, а это более миллиона человек, и кто, как я вас понял, вносят свой вклад в эту описываемую вами ситуацию перегрузки (социальной системы. — ИноТВ), являются украинскими беженцами от боевых действий. Учитывая ситуацию, следует ли и дальше принимать украинских беженцев как ищущих убежище от войны? То есть всех брать под полную защиту в Германии.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Я думаю, что нам за эти несколько месяцев следовало сделать гораздо больше, для того чтобы эта война закончилась и было достигнуто прекращение огня. Например, Запад мог бы предложить России остановить поставки оружия в случае согласия России на прекращение огня. После этого должны были начаться переговоры, это было бы одним из путей...

Но вместо этого была сделана ставка на поставку оружия. Нам рассказывали постоянно, что если мы поставим танки, если мы поставим истребители, то Украина победит. Но фронт больше почти не двигается. Мы, конечно, должны закончить эту войну, и, естественно, украинские беженцы, если они прибывают из зоны боевых действий и там их жизни угрожает опасность, должны получать защиту. Об этом говорит Женевская конвенция о беженцах. Но, конечно, есть и случаи, которые будут всегда и о которых я, например, знаю по Мерцигу, где я живу, когда украинские беженцы подают здесь заявления на пособия, а потом возвращаются на родину. Живут на самом деле на западе Украины…



НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: То есть вы считаете, что людям не из каждой части Украины необходимо предоставлять статус беженца?



САРА ВАГЕНКНЕХТ: Необходимо смотреть. Если украинцы возвращаются на родину, фактически живут там и приезжают сюда только для того, чтобы получить пособия, то тут, надо сказать, имеются, конечно, большие знаки вопроса.



НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: Вы знаете конкретные случаи?



САРА ВАГЕНКНЕХТ: Я знаю конкретные случаи, да. Например, в моём родном городе для украинских беженцев сдавались целые дома, а соседи удивлялись, что там никто так и не появился. Такое тоже есть. При этом, как говорится, я не обобщаю, что все украинцы хотят обманом получить соцвыплаты. Это тоже было бы совершенно неправильно.





Есть люди, и это ужасно, которые потеряли свои дома и у которых всё разрушено. Возможно, они также потеряли членов семьи, поэтому их судьба ужасна, и этим людям нужно помогать, но самой важной помощью было бы, наконец, положить конец этой войне. Тут Германия, США и Запад могли бы сделать гораздо больше, так как до сих пор полагались лишь на военную карту. Этот нынешний путь не сработает, поэтому эта война будет продолжаться вечно.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2023 года.