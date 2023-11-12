Сара Вагенкнехт: некоторые украинцы приезжают в Германию исключительно за пособиями
НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: Подавляющее большинство из тех, кто приехал, а это более миллиона человек, и кто, как я вас понял, вносят свой вклад в эту описываемую вами ситуацию перегрузки (социальной системы. — ИноТВ), являются украинскими беженцами от боевых действий. Учитывая ситуацию, следует ли и дальше принимать украинских беженцев как ищущих убежище от войны? То есть всех брать под полную защиту в Германии.
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Я думаю, что нам за эти несколько месяцев следовало сделать гораздо больше, для того чтобы эта война закончилась и было достигнуто прекращение огня. Например, Запад мог бы предложить России остановить поставки оружия в случае согласия России на прекращение огня. После этого должны были начаться переговоры, это было бы одним из путей...
НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: То есть вы считаете, что людям не из каждой части Украины необходимо предоставлять статус беженца?
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Необходимо смотреть. Если украинцы возвращаются на родину, фактически живут там и приезжают сюда только для того, чтобы получить пособия, то тут, надо сказать, имеются, конечно, большие знаки вопроса.
НИКОЛАУС БЛОМЕ, ведущий: Вы знаете конкретные случаи?
САРА ВАГЕНКНЕХТ: Я знаю конкретные случаи, да. Например, в моём родном городе для украинских беженцев сдавались целые дома, а соседи удивлялись, что там никто так и не появился. Такое тоже есть. При этом, как говорится, я не обобщаю, что все украинцы хотят обманом получить соцвыплаты. Это тоже было бы совершенно неправильно.
Дата выхода в эфир 11 ноября 2023 года.
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