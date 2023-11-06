За лето Россия уничтожила украинские вооружённые силы и скопила резервы для наступления — экс-командующий войсками НАТО Харальд Куят
ХАРАЛЬД КУЯТ, экс-начальник военного комитета НАТО: В действительности ситуацию можно описать следующим образом. Мы наблюдаем асимметричное операционное руководство. Украинские вооружённые силы должны были отвоевать украинскую землю и каждый квадратный метр. Как некоторое время назад описал сам глава украинского Генерального штаба Залужный в интервью The Washington Post, каждый километр требовал высокую расплату кровью. Потери украинских вооружённых сил непомерны, особенно во время этого наступления.
Российские вооружённые силы, напротив, обратились к обороне, к стратегической обороне. И их цель — не удержать любой ценой территории, а уничтожить украинские вооружённые силы. Это основное положение Клаузевица*: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе. И именно этого российские вооружённые силы и достигли. Уже несколько дней русские говорят даже об активной обороне.
Это значит, что они готовят наступление. Так сказать, контрнаступление против наступления украинских вооружённых сил. И поэтому мы видим на севере, примерно на участке фронта возле Лимана и Купянска, что русские уже предпринимают маленькие попытки, успешно предпринимают. И нам необходимо наблюдать, как это будет дальше развиваться. Я полагаю, мы можем… я исхожу из того, что в какой-то момент русские действительно начнут большую атаку, так как они сосредоточили огромные силы в тылах.
Говорят о 350 000 солдат. Они сформировали новое армейское соединение, 25-ю общевойсковую армию. Они концентрируют таким образом значительные силы — и это может означать, что они готовятся предпринять прорыв. Я не могу сказать когда. Я не спекулирую на эту тему принципиально. Но всё указывает на это, и тогда возникает, естественно, вопрос: какую цель преследуют русские?
Вполне возможно, и я действительно это предполагаю, что они попытаются закрепить свои завоевания, то есть выйти на бывшие административные границы Донецкой и Луганской областей**. Но также важны два других региона, которые Путин объявил российской государственной территорией 30 сентября прошлого года, а именно Запорожье и Херсонская область**. Тут они также пытаются консолидировать территорию. И я также предполагаю, что они попытаются захватить Одессу, потому что Россия именно Одессу видит как исторически важный российский город. Это также будет означать, что они пойдут... попытаться объединить силы со своими силами в Приднестровье. Это было бы, так сказать, минимальным вариантом.
Дата выхода в эфир 05 ноября 2023 года.
* Карл фон Клаузевиц (1780-1831) — прусский военачальник, всемирно известный военный теоретик (прим. ИноТВ).
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