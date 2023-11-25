В отличие от других стран Европы и многих стран мира Германия в этому году столкнётся с экономической рецессией, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По имеющимся прогнозам, сокращение составит 0,5%. И политики в Берлине утверждают, что спасать страну от кризиса необходимо с помощью государственного регулирования и увеличения долгов, но они игнорируют реальные структурные проблемы немецкой экономики, объясняет издание.

По сравнению с другими странами Европы и в целом мира Германию в этому году ожидает экономическая рецессия, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По прогнозам немецкого правительства и федерального банка, сокращение составит около 0,5%. Политики говорят о том, что страну от кризиса спасёт только государственное регулирование и увеличение долгов. Но в действительности они игнорируют структурные проблемы немецкой экономики.

Чрезмерная бюрократизация, рост числа климатических ограничений, слишком высокие налоги и социальные сборы, подорожание энергии, дефицит квалифицированного персонала, а также кризис в сфере образования — всё это факторы, которые привели к тому, что экономические результаты в Германии одни из самых худших. Даже Франция за летний квартал смогла вырасти на 0,1%. Испания — на 0,3%, а США — на целых 1,2%.

Сокращение ВВП связано главным образом с падением потребительских расходов, продолжает немецкое издание. Граждане ФРГ стали экономить деньги из-за роста цен, связанного с высокой инфляцией. По сравнению с весенним кварталом летом этого года личное потребление, которое составляет почти две третьих ВВП, сократилось на 0,3%.

Экономисты также обеспокоены снижением конкурентоспособности Германии на международном рынке. Они недоумевают, как вообще могло дойти до такой ситуации и подозревают власти в игнорировании предостерегающих их голосов, создании своеобразных «оппортунистических эхо-камер», из-за чего «Германия из образцового скакуна и наставника Европы превратилась в списанную клячу».

Чтобы исправить ситуацию и обеспечить процветание будущим поколениям, немецким политикам необходимо провести глубокий анализ структурных причин происходящего и принять эффективные контрмеры, в частности создать привлекательные условия для инвестиций в инфраструктуру, развитие энергетики, образование и безопасность, советуют эксперты. Они также считают, что Берлину необходимо изменить внешнеполитический курс и проводить политику, ориентированную исключительно на интересы Германии.