Bild: реакция Писториуса показала, что Киеву не стоит ждать ракеты Taurus в ближайшем будущем

Немецкий министр обороны прибыл на Украину и посетил расположение войск ВСУ. Хотя Писториус подтвердил немецкую приверженность поддержки Киева, Берлин по-прежнему отказывается предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. Военный корреспондент газеты Bild отмечает, что министр отреагировал на вопрос про ракеты «слегка раздражённо» и тем самым не создал впечатления, что позиция Германии может скоро измениться.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев. Визит не объявлялся заранее и готовился в «условиях строжайшей секретности». Как сообщает Юлиан Рёпке, военный корреспондент газеты Bild, министр хочет «получить как можно более точное представление о ситуации, поговорить с украинскими солдатами и выяснить их военные нужды». «Ни один немецкий министр никогда не подходил так близко к украинским войскам», — отмечает издание.
Писториус не ограничился протокольными мероприятиями и посетил тренировочный лагерь ВСУ под Киевом. Там ему продемонстрировали западные снайперские винтовки, тренажёр-симулятор для подготовки танкистов. Также он осмотрел казармы украинских солдат. Всё это время рядом с Писториусом находился новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Запланированы также переговоры с Владимиром Зеленским.
Корреспондент немецкой газеты подчёркивает, что министр во время своего визита постоянно слышал от солдат слова благодарности в свой адрес и в адрес Германии. «За продолжающуюся немецкую поддержку оружием и боеприпасами», за то, что «Писториус не забыл Украину и её борьбу», — уточняет Рёпке. Писториус повторил, что «Украина должна выиграть эту войну» и подтвердил, что Германия продолжит делать для этого всё возможное «несмотря на экономический кризис в Германии и войну на Ближнем Востоке».
Рёпке сообщает, что немецкий министр планирует озвучить новый пакет военной помощи Киеву. Однако оружейных новинок в этот пакет включено не будет. Ракеты Taurus, о которых Киев активно просит Берлин, пакет не предполагает. «Ситуация в этом отношении не изменилась», — объяснил Писториус журналистам, как отмечает Рёпке, «слегка раздражённо».
Военкор Bild считает, что такое решение немецкого правительства уменьшает для Украины «шанс повернуть ход войны на юге и востоке страны в свою пользу». Более того, по мнению Рёпке, реакция Писториуса на вопрос журналистов о Taurus, «не создала впечатления, что что-то изменится в сложившемся положении вещей в будущем».
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