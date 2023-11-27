Вагенкнехт: Германия тратит миллиарды на оружие для Украины, тем самым только затягивая конфликт

Политике Германии срочно нужны другие приоритеты, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt. Она считает неправильным тратить миллиарды на оружие для Украины, потому что это не поможет завершить конфликт, а только продлит его. Западу необходимо взяться за мирные переговоры — и не забывать о том, что при этом надо учитывать интересы обеих сторон, в том числе Россию, для которой потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу.

САРА ВАГЕНКНЕХТ, немецкий политик: Это демонстрация против всех разжигателей войны, против всех, кто развязывает войны, и против всех, кто, как, к сожалению, и федеральное правительство, делает ставку на урегулирование конфликтов военным путём. Мы убеждены, что нужны переговоры, что нужна дипломатия, нужны разговоры. Это касается Украины: интересы обеих сторон должны восприниматься всерьёз. Однако это также касается конфликта в Газе, где, к счастью, по крайней мере, удалось добиться перемирия на пару дней и того, что для части заложников ужас закончился. Это также было бы невозможно без переговоров. Мы считаем, что необходимо срочно намного сильнее упирать на то, чтобы конфликты решались мирно, а не с помощью оружия и армий.

Насколько это вас поддерживает, если смотреть, к примеру, на Нидерланды, где Герт Вилдерс добился победы на выборах. Он ведь тоже против экспорта вооружений.

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Ну, Герт Вилдерс точно не выступает за ту политику, за которую выступаю я. Мне хотелось бы, чтобы действительно такое большое число людей не выбирало от гнева и отчаяния таких, как Герт Вилдерс, а чтобы мы получили политику, в том числе в Германии — я имею в виду, что я работаю здесь, в этой стране, — которая отстаивает интересы людей здесь, в Германии, которая позаботится о том, чтобы, к примеру, были учителя, снова нормально работали больницы и дома по уходу. А вместо этого федеральное правительство сейчас выдаёт 8 миллиардов на следующий год на оружие для Украины, хотя даже украинские генералы уже не верят в победу. Так что я думаю, что нам срочно нужны другие приоритеты для политики Германии, особенно если мы не хотим, чтобы однажды и немецкие Герты Вилдерсы праздновали большую победу на выборах.

Ещё один вопрос: здесь много говорят о войне — о мире, можно сказать и так. Но нужно также сказать, что мир на Украине закончился с наступательной войной России. Почему об этом здесь не говорят?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Дело не в том, что кто-то здесь спекулирует по поводу этой войны или приветствует военные преступления, упаси Господь. Военные преступления — это преступления, и они должны быть глубоко осуждены повсюду, где они совершаются. Однако дело в том, что у этой войны есть и своя предыстория. Я считаю, что это нехорошо, когда такие предыстории войн стираются. И, в конце концов, речь в первую очередь о том, как мы можем прекратить гибель людей, как мы можем прекратить страдания. Совершенно очевидно, что на Украине нельзя положить конец войне, просто поставляя туда всё больше оружия. Напротив, мы продлеваем войну, мы продлеваем гибель людей, хотя на фронте нет практически никаких подвижек. Поэтому в конечном счёте переговоры необходимы — вместо того чтобы вбухивать всё больше миллиардов, а это также деньги немецких налогоплательщиков, в поставки оружия, которые ведут лишь к ещё большему количеству смертей и страданий.

Вопрос, которым задаются очень многие: насколько Украина может продолжать полагаться на солидарность Запада, и считаете ли вы, что Украина должна смириться с тем, что однажды ей действительно придётся отдать определённые территории?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Очень многие эксперты, в том числе, например, бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, уверены, что эту войну можно было закончить ещё весной 2022 года, если бы Украина признала нейтральный статус, и очевидно, что тогда это был не Зеленский, а скорее Запад, который оказал давление с целью продолжить эту войну. Поэтому возникает вопрос, можно ли считать это проявлением солидарности — поставлять оружие, или было бы большей солидарностью сейчас действительно сделать всё для того, чтобы найти дипломатическое решение, которое учитывало бы обе стороны и их интересы. Россия всегда говорила о том — независимо от того, разделяет кто-то это мнение или нет, — что она рассматривает членство Украины в НАТО, военные базы, пункты размещения ракет на Украине как угрозу. Так что было бы полезно об этом поговорить.

И последний вопрос: каково вам сегодня выступать здесь бок о бок с левыми?

САРА ВАГЕНКНЕХТ: Должна сказать, что участвовать в совместных демонстрациях за мир — это же хорошо. Мы выступаем и вместе с политиками СДПГ, которые также получат здесь слово, несмотря на то что я считаю неверной политику, которую проводит Олаф Шольц. Но это хорошо, когда как можно больше сил выступают за мир.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.