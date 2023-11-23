Focus: контрнаступление провалилось, и теперь Украину нужно спасать дипломатией

Надежды, возложенные на украинское контрнаступление, не оправдались, пишет Focus. Операция провалилась, констатирует председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле. Теперь же Украина только истощает свои силы: люди бегут, люди умирают. Схожие оценки происходящему даёт даже высшее военное руководство в Киеве. В связи с этим нужно перестать делать ставку на танки, артиллерию и ракеты и дать ход дипломатии, настаивает специалист.

Всё больше экспертов на Западе сходятся во мнении, что со стратегической и оперативной точек зрения украинское контрнаступление провалилось, сообщает Focus. При этом изначально на него возлагались большие надежды. План заключался в том, чтобы пробить российскую линию обороны и добраться до черноморского побережья, но всё закончилось одним лишь разочарованием. Линия соприкосновения войск практически не сдвинулась с места. ВСУ удалось продвинуться всего лишь на 17 км вглубь и захватить 400 кв.км территорий.

Сейчас же боеспособность украинских солдат сильно подорвана, продолжает немецкое издание. По имеющимся данным, в контрнаступлении погибло около 100 тыс. военнослужащих. К тому же многие получили телесные и душевные ранения. При этом провальной операцию считают не только западные специалисты. С этой оценкой согласны и в самом Киеве. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный лично заявил, что на поле боя сложилась «тупиковая» ситуация.

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле объясняет происходящее тем, что в ходе боевых действий российская армия смогла приспособиться — и теперь она уже ведёт против Украины и Запада боевые действия на истощение. Кремль смог добиться больших успехов благодаря силе и глубине своих линий обороны, в частности минным полям, артиллерии, а также высокоэффективным средствам ведения электронной войны. На самых тяжёлых этапах боевых действий Украина теряла по 10 тыс. беспилотников в месяц, отмечает издание.

При этом устойчивой оказалась не только российская армия, но и экономика, пишет Focus. С февраля прошлого года Запад принял жёсткие санкции против Кремля, отключил российские банки от платёжной системы SWIFT, заморозил иностранные активы многих олигархов, а также ввёл эмбарго на ряд российских ресурсов. И вот, с начала боевых действий на Украине прошло два года, а российская экономика не только стабильна, но она даже растёт, о чём свидетельствуют прогнозы Международного валютного фонда.

Такой устойчивой она оказалась во многом благодаря позиции по российско-украинскому конфликту так называемого глобального Юга. Многие азиатские и африканские страны воздержались от прямого осуждения действий Москвы. Для них Россия осталась важным торговым партнёром. В этом году Индия, к примеру, стала самым крупным импортёром российской нефти, транспортируемой по морю. В результате Кремль смог найти альтернативные источники дохода и перестроить свою экономику.

Теперь же Москву и Киев ожидают долгие боевые действия на истощение, убеждён Тиле. И перспективы для Украины выглядят мрачными. «Контрнаступление провалилось. Украина истощает свои силы. Люди бегут. Люди умирают», — констатирует эксперт. К тому же из-за войны на Ближнем Востоке у США не хватает вооружения для помощи Киеву. Да и Европа не сможет выполнить свой план по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов. На фоне бюджетных кризисов в Америке и Германии дела с финансированием также обстоят не очень хорошо.

Российские же атаки будут становиться всё ожесточённее, прогнозирует Тиле. У Украины же будет не хватать боеприпасов, молодых людей и вооружения для их отражения. В ближайшем будущем дефицит бойцов и военного материала сохранится. Поэтому в сложившейся ситуации украинцев нужно спасать с помощью правильной политики и дипломатии, настаивает эксперт: «Они (политика и дипломатия. — ИноТВ) уже слишком долго прячутся за танками, артиллерией и ракетами».