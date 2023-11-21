Guardian: оптимизм на Украине уступил место усталости, истощению и жульничеству

Слухи о напряжённости в верхах, истощение после почти двух лет войны и разочарование в союзниках — таков спектр настроений в сегодняшней Украине, пишет британская газета The Guardian. В Киеве царит пессимизм — и картина складывается не самая радужная. Разочарование достигло такого размаха, что впервые с начала войны стали раздаваться заявления о необходимости переговоров для прекращения огня, несмотря на то что это сыграет на руку Москве.

В Киеве царит пессимистичное настроение из-за отсутствия каких-либо перспектив решительной победы Украины над Россией, констатирует британская газета The Guardian.

«В конце прошлого года и начале этого была такая эйфория. Сейчас мы видим другую крайность — спад, и, я думаю, что в течение некоторого времени мы будем наблюдать некоторые взлёты и падения», — цитирует издание посла Польши на Украине Бартона Цихоцкого.

Картина складывается не самая радужная. Летнее наступление, на которое возлагалось так много надежд, провалилось, столкнувшись с непроходимыми российскими минными полями и укреплениями. Кроме того, ходит всё больше слухов о том, что не всё спокойно в команде Зеленского, а между ним и главнокомандующим произошёл раскол. Эти слухи получили очередное подтверждение в воскресенье, когда Зеленский уволил главу военно-медицинских сил Украины и призвал к оперативным изменениям в армии.

После почти двух лет боевых действий появилось настоящее истощение, признаёт The Guardian. Оптимизм и надежды на то, что победа над Россией не за горами, начинают угасать. На фронте продолжают гибнуть люди. Разочарование достигло такого размаха, что впервые с начала войны стали раздаваться заявления о необходимости переговоров для прекращения огня, несмотря на то что это сыграет на руку Москве.

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание от Украины и замедлила и без того ограниченные потоки боеприпасов. На Западе растёт «усталость от Украины», а перспектива второго срока Дональда Трампа может окончательно подорвать поддержку США в отношении Киева.

Приближающиеся выборы президента США грозят осложнить планы финансирования Украины, которым и так яростно сопротивляются республиканцы. И даже неожиданный визит главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев вряд ли способен убедить в обратном.

Большинство уверено, что прочного мира с Россией не будет и любая пауза в боевых действиях будет использована Москвой для перевооружения. Согласно опросам общественного мнения, большинство украинцев выступают против переговоров с Россией, особенно если это приведёт к окончательной потере утраченных территорий.

Однако, как сообщает издание, появляются осторожные заявления о выборе другой тактики на фоне усталости от войны, трудностей с набором новобранцев и провалом контрнаступления.

«Выбор очень прост. Если мы готовы отдать ещё 300 000 или 500 000 жизней украинских солдат, чтобы захватить Крым и освободить Донбасс, и если мы получим нужное количество танков и F-16 с запада, мы сможем это сделать», — приводит газета слова Владимира Омеляна, бывшего министра инфраструктуры Украины, который сейчас служит капитаном ВСУ. «Но я не вижу ещё 500 000 человек, готовых умереть, и я не вижу готовности Запада отправить тот тип и количество оружия, которые нам понадобятся».

По словам Омеляна, есть и другой путь. Это «соглашение о прекращении огня, чтобы провести великие реформы, стать членом НАТО и ЕС, затем Россия рухнет, а позже мы вернём Крым* и Донбасс».

Однако, по мнению The Guardian, это означает выдавать желаемое за действительное. Зеленский уже заявил, что любые переговоры сыграют на руку Москве. А его советник Михаил Подоляк признал, что последний этап войны был очень трудным и требует «самой сильной и сложной концентрации».

В своём недавнем интервью Подоляк также сообщил, что «вариантов для реальных переговоров нет». «Всё, что могло бы быть, — лишь оперативная пауза. Россия использовала бы это, чтобы значительно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить свою войну с ещё более трагическими последствиями для Украины», — цитирует его издание.

The Guardian ссылается на недавнее интервью Зеленского журналисту Саймону Шустеру, который готовил его биографию и поэтому пользовался необычайно близким доступом к его команде. По мнению издания, создаётся ощущение, что даже в ближайшем окружении Зеленского есть люди, которые сомневаются в победе Украины.

Так, Шустер цитировал расстроенного помощника Зеленского, который рассказал, что тот буквально бредит победой на поле боя: «У нас нет выбора. Мы не выиграем. Но попробуйте сказать ему об этом».

Дополнительные трудности для Киева возникли после нападения ХАМАС на Израиль и ответной военной операции в Газе. Во-первых, впервые с февраля 2022 года Украина оказалась не в центре внимания мировых лидеров. Во-вторых, и это признал сам Зеленский, это привело к сокращению поставок вооружения на Украину, что усугубило и без того непростое положение ВСУ.

И, наконец, в-третьих, когда Зеленский сравнил Россию с ХАМАС, назвав их «одним и тем же злом», он подорвал стремление Украины к расширению альянсов на Ближнем Востоке и в других регионах за пределами Запада. А именно это было ключевой частью полномочий нового министра обороны Рустема Умерова.

Тот же Подоляк признал о наступлении похолодания в отношениях Украины со многими не западными странами: «Это усложнило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией».

Украину также пугает и перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он не раз утверждал, что смог бы быстро завершить украинский конфликт. И хотя официальные лица заявляют, что поддержка Украины сохранится вне зависимости от того, кто победит на выборах президента, но в частном порядке, по информации The Guardian, озвучиваются опасения относительно того, что будет означать приход к власти Трампа.

«Это поднималось на каждой встрече», — цитирует газета слова бывшего посла США в России Майкла Макфолла, который сейчас работает с администрацией Зеленского по санкциям.

Но даже если не брать во внимание перспективу возвращения Трампа на новый срок, Украине мешают республиканцы. Они могут сорвать планы администрации Байдена и не дать конгрессу принять новый законопроект о помощи Украине. Часть республиканцев выступает против этого законопроекта ещё с сентября, а это означает, что поставки Киеву уже сокращены.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак даже отправился в Вашингтон в надежде убедить республиканцев в важности продолжения поставок оружия.

Как отмечает The Guardian, в начале войны украинцы сплотились вокруг Зеленского. Они практически «испытывали благоговейный трепет перед его руководством». Однако со временем их отношение начало меняться.

Газета пишет со ссылкой на информированный источник, что Зеленского беспокоит «феномен Черчилля», а именно поражение на выборах лидера военного времени. Президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года. Однако высказываются предположения, что Зеленский может попробовать сдвинуть голосование, чтобы получить новый мандат до более сложной фазы войны.

Это вызвало достаточно бурную реакцию со стороны гражданского общества и заявления о невозможности проведения выборов в нынешней ситуации из соображений безопасности и отсутствия необходимого материально-технического обеспечения.

«Большинство развитых демократических стран согласны с тем, что нельзя проводить выборы во время войны. У каждого должен быть один приоритет — защищать государство», — цитирует издание слова председателя украинской общественной организации «Опора» и специалиста по выборам Ольги Айвазовской.

В итоге Зеленский заявил, что проведение выборов следующей весной невозможно. Оппозиционные политики заявляют, что после окончания войны будут пересмотрены вопросы о действиях Зеленского в преддверии начала конфликта. Кроме того, отмечает газета, в телеграм-каналах, откуда большинство украинцев получает информацию и читает новости, распространяется различный компромат.

Однако, пишет The Guardian, рейтинги Зеленского пока высоки, как и у главнокомандующего Валерия Залужного, в котором многие видят претендента на президентский пост, хотя он не заявлял о политических амбициях.

В своём громком интервью журналу The Economist Залужный назвал ситуацию на фронте «патовой», за что получил порцию критики от Зеленского. Однако Подоляк отверг предположения о конфликте между ними: «Зеленский — его непосредственный начальник, конфликта быть не может по определению».

Тем не менее бывший посол Польши Цихоцкий уверен, что в последние месяцы на Украине наблюдается всплеск политического жульничества. По его словам, консолидация единой силы ушла, и на Украину снова вернулась привычная политика.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее число жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).