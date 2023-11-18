FAZ: «дипломатический кёрлинг» — Европа натирает лёд к началу российско-украинских переговоров

Надежды Запада на успех украинского контрнаступления не оправдались, пишет Frankfurter Allgemeine. Киев не смог добиться никаких результатов на поле боя, и теперь поддержка со стороны США ослабевает. Да и Европа всё чаще задумывается о собственной безопасности, так как в рамках военной помощи Украине она опустошила собственные военные склады. В связи с этим в Брюсселе уже сейчас начались игры в своеобразный «дипломатический кёрлинг»: там натирают щётками лёд, чтобы спортивный снаряд — а именно российско-украинские переговоры — смогли приблизиться к своему началу.

Украинская контратака не привела ни к каким существенным успехам на поле боя и захлебнулась, пишет Frankfurter Allgemeine. Это признаёт даже высшее военное руководство в Киеве в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, сложилась «патовая» ситуация, глубокий прорыв к Чёрному морю не удался. Его заявления прошлись взрывной волной по всей Украине. Владимир Зеленский поспешил возразить ему, чтобы снизить ущерб, но было уже поздно.

Западные эксперты разделяют оценку Залужного. И несмотря на то, что европейские политики продолжают обещать, что будут оказывать Украине поддержку так долго, как это потребуется, они уже говорят не о каких-то стратегических наступлениях, а только об обороне. Да и всё чаще задумываются о своей собственной безопасности, так как многое для военной помощи Украине им пришлось отдавать из собственных запасов. Дефицит оружия — это результат недофинансирования вооружённых сил, которое длилось десятилетиями. И исправить ситуацию в короткие сроки не выйдет.

Киеву не удастся добиться успехов на поле боя без сверхновых оружейных разработок, например, как предложил Залужный, беспилотников, которые ослепляют приборы ночного видения, роботов, которые будут делать туннели под минными полями, и передатчиков, способных создавать помехи в гораздо более широком спектре электромагнитного излучения. Но все эти устройства необходимо сначала разработать, а времени на это у Киева нет.

Так что глава Кремля уже может достать с полки свои планы на день победы над Украиной, сдуть с них пыль и начать купать в крымском шампанском, констатирует издание. Поводом для празднований может послужить и ослабление поддержки США. Вера в дееспособность главы Белого дома Джо Байдена, который никак не может согласовать бюджет помощи для Украины, угасает. Европейцы же заменить американцев не смогут. А если на предстоящих выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, это будет ещё одной причиной для радости в Кремле.

В связи с этим растёт давление на Киев к началу переговоров с Москвой, продолжает немецкое издание. Открыто никто ничего не заявляет, но европейцы уже начали играть в своеобразный «дипломатический кёрлинг» и натирают щётками лёд, чтобы спортивный снаряд — а именно российско-украинские переговоры — смогли приблизиться к своему началу. Для этого Западу достаточно просто создавать определённые рамочные условия. В частности, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен уже высказывает идеи о возможности вступления Украины в альянс без занятых Россией территорий. Есть, конечно, большие сомнения, что члены военной организации решатся на такой шаг, тем более в преддверии выборов в США. «Но мысль о том, что Киев фактически должен уступить часть своих государственных территорий, уже высказана. Некоторые в Брюсселе полагают, что Зеленский может проглотить эту горькую пилюлю, если ему как минимум предоставят чёткую перспективу вступления в ЕС», — заключает Frankfurter Allgemeine.