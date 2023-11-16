Сбежит без всякой капитуляции — американский разведчик предрёк Зеленскому судьбу лидера южан в Гражданской войне Севера и Юга

Украинский конфликт может закончиться так же, как Гражданская война в США: официальной капитуляции Юга перед Севером так и не произошло, а президент Юга просто сбежал. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom. По его словам, ссорясь с военным руководством, отменяя выборы и не слушая свой народ, Зеленский с каждым днём становится ближе к тому, чтобы повторить судьбу лидера Юга.

Тони, как мне говорили вы и наши другие гости, военные в отставке и люди из международного военного сообщества, генерал Залужный — не политическая пешка. Он, вероятно, мог бы быть и президентом, но он серьёзный военный. После того как генерал Залужный заявил, что Зеленский приказал своим людям осудить его слова, был убит помощник генерала Залужного, когда он открыл то, что, по его мнению, было подарком на день рождения, а оказалось гранатой. А затем Зеленский отменил президентские выборы в 2024 году. Так насколько нестабильно президентство Зеленского на Украине в результате его просчётов в отношении войны, в результате того, что Украина позволяет людям умирать и не заключает мирный договор с Россией, на который обе стороны согласились два года назад?

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик ВС США: Я думаю, что мирное соглашение займёт важное место в новых дискуссиях. В большинстве СМИ, за которыми я слежу, это очень заметно по объективным причинам.

Что касается Залужного… Напомню, что мы ведь с вами оба изучали историю в университете. В самые тяжёлые годы Гражданской войны в нашей стране всё ещё проводились выборы. В 1864 году Линкольн решил переизбираться, хотя многие думали, что он проиграет. Знаете, тот факт, что у нас были выборы во время Гражданской войны… А я по-прежнему считаю, что вся эта история с Украиной — это гражданская война. Я уже говорил об этом, это скорее гражданская война, чем вторжение другой стороны. Они все славяне, они все бьются за территорию, которая переходила из рук в руки последние 300-400 лет.

С учётом вышесказанного, я считаю, что Зеленский ходит по очень тонкому льду. Думаю, это и есть одна из причин, по которой он отменил выборы — он знает, что на выборах он и его партия не одержат победу. Люди сыты по горло. Нельзя больше врать своему народу о массовых потерях и никчёмных стараниях. Я полагаю, что если взглянуть на факты, то многие люди увидят в Зеленском скорее представителя интересов США и неоконсерваторов — Нуланд и Блинкена, — чем представителя интересов украинского народа.

А как обстоят дела в военном отношении? Я имею в виду, может ли Россия продолжать двигаться на запад? Может ли она дойти до Днепра? Может ли она дойти до Киева? Хочет ли Путин вообще это делать? Вооружённые силы Украины ведь фактически развалились?

ТОНИ ШАФФЕР: Ответ очевиден. Я считаю, что украинские вооружённые силы находятся на грани краха. Думаю, в скором времени нас ожидают хорошие перемены.

Вот вам ещё одна параллель с Гражданской войной. И, кстати, не я один это говорю. Это не какое-то креативное мышление Тони Шаффера — я говорю то, что уже было сказано в СМИ. Если вы вспомните Гражданскую войну, то в 1865 году так и не произошло формальной капитуляции Юга перед Севером. По сути дела, Джефферсон Дэвис, президент Юга и, кстати, демократ, — это я так, к слову, — сбежал. В конце концов его, конечно, поймали. Но формального окончания войны так и не произошло. Обычно люди думают, что автоматическая капитуляция Ли перед Грантом — это и есть своего рода конец, но формального окончания не было. Возможно, будет нечто подобное.

Вы полагаете, что формального окончания войны не будет?

ТОНИ ШАФФЕР: Я полагаю, что если правительство не справится и падёт, то это сделают военные... Хотя военные могут пасть первыми. Вспомните, раньше их армия получала тонны ресурсов — но они заканчиваются.

Ресурсы от нас?

ТОНИ ШАФФЕР: Да, от нас. Ресурсы закончатся, и тогда встанет вопрос: что делать с тем, что осталось на поле боя?

Это уже Путин будет решать, что ему делать или не делать в отношении Днепра и остальной Украины. Я не думаю, что Путин хочет всё это. Путин хочет дипломатических переговоров. Они (Россия. — ИноТВ) сохраняют то, что у них есть, и, по сути, заставляют Украину стать нейтральным государством, как, например, Швейцария. Ни одна из сторон не получает преимущества, и Украина рассматривается для всех как нейтральная территория.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.