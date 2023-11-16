DN: отношение к Украине показывает всё более углубляющийся разрыв между Западом и остальным миром

ЕС и США считали само собой разумеющимся, что украинский конфликт «необходимо остановить». Тем не менее большая часть населения планеты с этим «не согласна». Как показал последний международный опрос общественного мнения, большинство жителей самых густонаселённых стран мира считает, что «плохая» Россия побеждает — и поэтому так мало людей за пределами Европы принимают сторону «хорошей» Украины, сетует издание Dagens Nyheter.

На Западе зачастую твердят о том, что Россия стала «государством-изгоем» после начала событий на Украине в феврале прошлого года. В то время коалиция западных стран договорилась о введении обширных санкций и помощи Киеву. В ООН 141 страна проголосовала за осуждение России, и только пять проголосовали против. Иногда западные СМИ с радостью отмечают, что единственные друзья Путина — это «печальная группа диктатур» и «государств-изгоев», таких как Северная Корея, Иран, Белоруссия и Эритрея.

В то же время по мере развития событий на поле боя стало ясно, что единство в ООН исчезает. Со временем стал всё острее ощущаться разрыв во мнениях между западными странами и значительной частью мира, которую часто называют «глобальным Югом». Во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки по-разному воспринимают «плохую» Россию и «хорошую» Украину. Для этого есть много причин, но прежде всего неприязнь со стороны южных стран к западным державам сохранилась из-за их колониального прошлого.

И теперь опубликованные данные масштабного опроса общественного мнения, проведённого аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям в 21 стране мира, показали, что надежды ЕС и США на то, что «мир объединится против Путина», являются лишь выдачей желаемого за действительное. В исследовании приняли участие более 25 тыс. респондентов, оно проводилось с 18 сентября по 3 октября и охватило, помимо 11 европейских стран, также ряд самых густонаселённых государств в других частях света, таких как Индия, Китай, США, Индонезия, Бразилия, Турция, Россия, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка, пишет Dagens Nyheter.

Оказывается, многие люди из других частей мира по-прежнему восхищаются Западом не только за его экономическую мощь и уровень жизни, но также за «толерантность, безопасность и либеральные ценности» и хотят переехать туда жить, утверждает автор статьи. На вопрос: «Если бы вам пришлось покинуть свою страну, какую страну вы бы выбрали?» — подавляющее большинство в Бразилии, Саудовской Аравии, Южной Африке и Турции отвечают либо США, либо ЕС. Очень немногие из опрошенных предпочли бы Россию или Китай, отмечает газета.

Тем не менее даже если Запад сохранит свою привлекательность, это не означает, что жители других частей света поддерживают мировоззрение Запада. По мнению авторов исследования, планета живёт в эпоху «à la carte», при которой жители разных континентов вольны выбирать между различными альянсами и формами сотрудничества: например, Россию — ради дешёвой энергетики, США — для безопасности, Европу — из-за образа жизни, и Китай — для торговли, тогда как на Западе рассчитывали, что остальной мир захочет выбрать исключительно западное «меню».

Разрыв между Западом и «остальными» особенно ярко проявляется в контексте событий на Украине. В этом вопросе стороны как будто бы «с разных планет». Не в последнюю очередь, когда речь идёт о восприятии того, чем закончится вооружённый конфликт. Только в Европе и США больше людей верят в победу Украины, чем в победу России в течение пяти лет. Во всех остальных странах, принявших участие в опросе, группа государств, которая верит в победу России, находится в большинстве, причём в некоторых случаях — в значительном.

Такой результат может послужить важным объяснением того, почему западным странам так трудно вовлечь других в санкции против России. Ведь если миллиарды людей верят, что Путин всё равно победит, то не имеет смысла стоять на стороне проигрывающих.

Позиция поддержки Украины «столько, сколько потребуется», не получила широкого понимания за пределами Европы и США. Вместо этого, согласно опросу, преобладает мнение, что Киев должен передать земли России во имя мира. Столь же логично, что Запад или Украина рассматриваются как более серьёзная угроза планете, чем Россия, большинством населения таких стран, как Индия, Турция, Индонезия и Саудовская Аравия. Те же взгляды получили распространение и в Европе в таких странах, как Венгрия и Словакия. Другими словами, в таких государствах, где существуют «самые важные институты Запада» — ЕС и НАТО, которым им следовало бы быть благодарными за своё процветание и безопасность, подытожил автор статьи.