GT: ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта и задумывается о компромиссном решении

В последнее время Европа всё чаще демонстрирует «усталость» от необходимости постоянно поддерживать Киев. Это касается как высшего руководства, так и общественного мнения, отмечают эксперты. Запад начинает понимать, что конфликт фактически зашёл в тупик, в то время как желаемый им результат выглядит недосягаемым, хотя финансовые ресурсы и арсеналы начинают иссякать. В такой ситуации всё более вероятным выглядит переход к компромиссному решению, пишет Global Times.

Несмотря на неоднократные призывы со стороны Киева отправить ему дополнительную военную помощь, официальные лица Евросоюза признали во вторник, что они, возможно, не смогут выполнить своё обещание и предоставить Украине все необходимые боеприпасы в рамках ранее опубликованного плана. И даже в случае выделения достаточных финансовых средств возможности по снабжению оружием ограничиваются имеющимися производственными мощностями, сообщает Global Times.



В частности, министр обороны Германии Борис Писториус перед началом саммита министров обороны стран — членов ЕС в Брюсселе признал, что Евросоюз не сможет к марту следующего года реализовать поставленную ранее цель и поставить на Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в обозначенные сроки. Это первое публичное признание такого рода со стороны высокопоставленного европейского представителя, отмечается в статье.



В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель вновь заверил, что Брюссель продолжит непоколебимо поддерживать Киев — однако также поставил под сомнение возможность своевременного достижения этой цели. Особенно учитывая, что многие члены Евросоюза выступили с оговорками в отношении возможного выделения Западом до $5 млрд ежегодно в течение четырёх лет, в рамках более широкой поддержки для Украины в области безопасности.



Эксперты полагают, что по мере того как новая война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке затягивается, а конфликт между Украиной и Россией явно заходит в тупик, на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу выделения новой помощи за счёт сокращения собственного бюджета, Европа постепенно меняет свою позицию. Всё чаще проявляется «усталость» в отношении выделения новой помощи для Украины, которая прослеживается и в результатах опросов общественного мнения.



Это связано с тем, что результат, который Запад желал получить в противостоянии с Россией, похоже, не удастся получить в ближайшее время, полагают эксперты. В то время как другие поставленные ранее цели, включая ускорение стратегической трансформации НАТО и расширение масштабов военных учений, в основном были выполнены, заявил в интервью Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений.



По его мнению, в результате отношение Запада к кризису постепенно меняется, становясь менее радикальным и менее настроенным на конфронтацию. Как полагает Сунь, это может стать переходной фазой от прежней позиции к процессу переговоров и поиску компромисса, говорится в статье.



В свою очередь, Цуй Хэн из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС заявил, что поддержка Украины в Европе будет ещё больше ослабевать. По его мнению, это связано не только с внезапным обострением конфликта на Ближнем Востоке, но и с будущими потенциальными конфликтами в Восточной Азии, возникновения которых опасается НАТО.



«Таким образом, если мы посмотрим на всю картину в целом, то «инвестиции» в Киев определённо станут уменьшаться, поскольку им нужно подготовиться к реализации будущих стратегических планов», — пояснил Цюй в интервью Global Times.



В то же время эксперты полагают, что хотя уровень поддержки в целом может сократиться, однако Европа продолжит оказывать помощь Украине. По их оценкам, Брюссель по-прежнему считает это одним из своих стратегических приоритетов, поскольку конфликт происходит «прямо у порога» и воспринимается как непосредственная и серьёзная угроза для европейской безопасности.



В результате поддержка со стороны Европы может переключиться в формат экономической помощи, а не поставок оружия, полагает Цюй. Особенно учитывая приостановку экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона и потенциального дальнейшего сокращения помощи, если на предстоящих президентских выборах в США сможет победить Дональд Трамп, говорится в статье.



Но превратить выделяемые Евросоюзом средства в оружие, необходимое Киеву, будет непросто, поскольку в мире на данный момент имеется ограниченное число стран с необходимыми производственными мощностями, констатирует Global Times.



Аналитики полагают, что невозможность выполнить европейское обещание о поставках оружия в обозначенный срок ещё больше ухудшит ситуацию для украинских войск. Но по их мнению, вряд ли это приведёт к какому-то серьёзному изменению ситуации на поле боя в ближайшее время, поскольку обе стороны используют комплексные оборонительные укрепления и не планируют отступать от своих позиций, заключает Global Times.