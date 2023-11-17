GT: ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта и задумывается о компромиссном решении
Несмотря на неоднократные призывы со стороны Киева отправить ему дополнительную военную помощь, официальные лица Евросоюза признали во вторник, что они, возможно, не смогут выполнить своё обещание и предоставить Украине все необходимые боеприпасы в рамках ранее опубликованного плана. И даже в случае выделения достаточных финансовых средств возможности по снабжению оружием ограничиваются имеющимися производственными мощностями, сообщает Global Times.
В частности, министр обороны Германии Борис Писториус перед началом саммита министров обороны стран — членов ЕС в Брюсселе признал, что Евросоюз не сможет к марту следующего года реализовать поставленную ранее цель и поставить на Украину 1 млн артиллерийских снарядов и ракет в обозначенные сроки. Это первое публичное признание такого рода со стороны высокопоставленного европейского представителя, отмечается в статье.
В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель вновь заверил, что Брюссель продолжит непоколебимо поддерживать Киев — однако также поставил под сомнение возможность своевременного достижения этой цели. Особенно учитывая, что многие члены Евросоюза выступили с оговорками в отношении возможного выделения Западом до $5 млрд ежегодно в течение четырёх лет, в рамках более широкой поддержки для Украины в области безопасности.
Эксперты полагают, что по мере того как новая война между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке затягивается, а конфликт между Украиной и Россией явно заходит в тупик, на фоне растущих разногласий внутри ЕС по поводу выделения новой помощи за счёт сокращения собственного бюджета, Европа постепенно меняет свою позицию. Всё чаще проявляется «усталость» в отношении выделения новой помощи для Украины, которая прослеживается и в результатах опросов общественного мнения.
Это связано с тем, что результат, который Запад желал получить в противостоянии с Россией, похоже, не удастся получить в ближайшее время, полагают эксперты. В то время как другие поставленные ранее цели, включая ускорение стратегической трансформации НАТО и расширение масштабов военных учений, в основном были выполнены, заявил в интервью Global Times Сунь Кэцинь, научный сотрудник Китайского института современных международных отношений.
По его мнению, в результате отношение Запада к кризису постепенно меняется, становясь менее радикальным и менее настроенным на конфронтацию. Как полагает Сунь, это может стать переходной фазой от прежней позиции к процессу переговоров и поиску компромисса, говорится в статье.
В свою очередь, Цуй Хэн из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС заявил, что поддержка Украины в Европе будет ещё больше ослабевать. По его мнению, это связано не только с внезапным обострением конфликта на Ближнем Востоке, но и с будущими потенциальными конфликтами в Восточной Азии, возникновения которых опасается НАТО.
«Таким образом, если мы посмотрим на всю картину в целом, то «инвестиции» в Киев определённо станут уменьшаться, поскольку им нужно подготовиться к реализации будущих стратегических планов», — пояснил Цюй в интервью Global Times.
В то же время эксперты полагают, что хотя уровень поддержки в целом может сократиться, однако Европа продолжит оказывать помощь Украине. По их оценкам, Брюссель по-прежнему считает это одним из своих стратегических приоритетов, поскольку конфликт происходит «прямо у порога» и воспринимается как непосредственная и серьёзная угроза для европейской безопасности.
В результате поддержка со стороны Европы может переключиться в формат экономической помощи, а не поставок оружия, полагает Цюй. Особенно учитывая приостановку экономической помощи Киеву со стороны Вашингтона и потенциального дальнейшего сокращения помощи, если на предстоящих президентских выборах в США сможет победить Дональд Трамп, говорится в статье.
Но превратить выделяемые Евросоюзом средства в оружие, необходимое Киеву, будет непросто, поскольку в мире на данный момент имеется ограниченное число стран с необходимыми производственными мощностями, констатирует Global Times.
Аналитики полагают, что невозможность выполнить европейское обещание о поставках оружия в обозначенный срок ещё больше ухудшит ситуацию для украинских войск. Но по их мнению, вряд ли это приведёт к какому-то серьёзному изменению ситуации на поле боя в ближайшее время, поскольку обе стороны используют комплексные оборонительные укрепления и не планируют отступать от своих позиций, заключает Global Times.
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