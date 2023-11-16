Bloomberg: союзники Украины опасаются, что внутренние проблемы США ставят под угрозу помощь Киеву

Европа всё больше беспокоится о способности США поддерживать Украину, пишет Bloomberg. Пока Белый дом предупреждает, что из-за отсутствия финансирования он собирает последние остатки помощи, страны ЕС сами с трудом приходят к согласию на выделение средств. Если США не смогут решить свои проблемы, это поставит крест не только на помощи со стороны Америки, но и со стороны ЕС.

Европейские союзники Украины всё больше беспокоятся о способности США поддерживать Киев на фоне множества проблем внутри самой Америки, сообщает Bloomberg. По их мнению, США настолько погружены во внутренние политические дискуссии и президентские выборы, что они всё больше забывают о поддержке Украины.

Некоторые высокопоставленные чиновники из стран Балтии уже неоднократно выражали обеспокоенность напряжённостью в конгрессе США по поводу выделения средств — постоянные споры, нестабильность и вопросы касательно финансирования правительства грозят оставить Украину без достаточной помощи. Так, во вторник новый спикер палаты представителей Майк Джонсон не включил помощь Украине в законопроект о временном финансировании правительства, напоминает издание.

Тем временем представители администрации Байдена предупреждают, что они «уже собирают последние остатки помощи Киеву». По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, «задержки с финансированием сказываются на способности предоставить Украине всё необходимое — и этот эффект со временем будет только усиливаться».

Как отмечает Bloomberg, европейские союзники видят ослабевающую поддержку США и открыто выражают свои опасения. Они уверены, что у Америки достаточно сил, чтобы помочь Украине, но «в настоящее время складывается впечатление, что на решения США влияет больше внутренняя политика, а не реальная ситуация на полях сражений». Такое мнение высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он добавил, что, пока «США испытывают трудности с принятием решений», Владимир Путин «извлекает выгоду» и получает преимущество на поле боя.

Однако в то время как Пентагон начал сокращать военную помощь Киеву, оправдываясь задержками финансирования, он «спокойно увеличивает военную помощь Израилю», подмечает американское издание. Министерство обороны США выполняет все просьбы Израиля, включая поставки 155-миллиметровых снарядов, в которых так отчаянно нуждаются украинские войска.

Наконец, тревога по поводу неспособности и нежелания Америки помогать Украине возникает на фоне того, что страны — члены ЕС сами с трудом приходят к согласию на выделение денег Киеву. Таким образом, беспокойство союзников легко объяснимо, считает Bloomberg: если США не смогут разобраться со своими проблемами и совсем отвернутся от Украины, Европа не сможет справиться самостоятельно, а значит, ни о какой помощи больше не будет идти и речи.