Le Figaro: США проигрывают в глобальной информационной войне

Если у правительства Биньямина Нетаньяху сейчас не стоит задачи исправить имидж своей страны, то Штатам стоило бы позаботиться о собственном, считает обозреватель Le Figaro. Многие страны теперь критикуют Америку за лицемерие и политику двойных стандартов, учитывая, что кадры из Газы весьма похожи на разбомбленный Мариуполь.

Нынешнее медиапространство больше не посвящено замученным израильтянам — его заполнили кадры из сектора Газа, которые напоминают разбитый Мариуполь, пишет обозреватель Le Figaro. Число жертв среди гражданского населения исчисляется пятизначными цифрами; только агентство ООН по делам палестинских беженцев потеряло в результате израильских атак более сотни сотрудников.

Видя всё это, страны глобального Юга возмущаются и критикуют Штаты за то, что они поставляют бомбы Израилю и не сдерживают его. Даже сунниты и шииты, враждовавшие много лет, примирились, чтобы попытаться защитить палестинцев. Президент Ирана приехал в Саудовскую Аравию на саммит, посвящённый Газе.

Израиль не заинтересован в том, чтобы у него как у страны был плохой имидж, отмечает автор статьи. Но, по его словам, забота о международном имидже Израиля не входит сейчас в число приоритетов его нынешнего премьер-министра. «До войны власть Нетаньяху висела на волоске из-за подозрений в коррупции и его нападок на независимость судебной власти, что настроило против него большую часть израильской молодёжи», — пишет автор статьи. Поэтому, по его словам, Нетаньяху заинтересован в том, «чтобы война продолжалась как можно дольше». Его главная цель — вытеснить всех арабских жителей.

«Но интересы Нетаньяху, связанные с его личной ситуацией, совершенно не совпадают с интересами Америки. Джо Байден, похоже, этого не понял», — пишет автор статьи. В краткосрочной перспективе Израиль победит ХАМАС, но при этом «США проиграют глобальную информационную войну».

Кадры из сектора Газа дают большое поле для критики Запада, отмечает автор статьи. Его упрекают в лицемерии и политике двойных стандартов. «Невольно Джо Байден преподнёс Владимиру Путину великолепный подарок», — отмечает обозреватель Le Figaro. Обострение ситуации на Ближнем Востоке отвлекло внимание всего мира от Украины и сорвало выделение нового пакета помощи Киеву.