Le Figaro: США проигрывают в глобальной информационной войне
Нынешнее медиапространство больше не посвящено замученным израильтянам — его заполнили кадры из сектора Газа, которые напоминают разбитый Мариуполь, пишет обозреватель Le Figaro. Число жертв среди гражданского населения исчисляется пятизначными цифрами; только агентство ООН по делам палестинских беженцев потеряло в результате израильских атак более сотни сотрудников.
Кадры из сектора Газа дают большое поле для критики Запада, отмечает автор статьи. Его упрекают в лицемерии и политике двойных стандартов. «Невольно Джо Байден преподнёс Владимиру Путину великолепный подарок», — отмечает обозреватель Le Figaro. Обострение ситуации на Ближнем Востоке отвлекло внимание всего мира от Украины и сорвало выделение нового пакета помощи Киеву.
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