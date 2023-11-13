ZDF Оригинал

ZDF: конфликт на Ближнем Востоке — ключевой элемент в переделе мирового порядка

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вокруг войны в Газе формируются два блока, которые борются за то, кто будет доминировать в мировом порядке в будущем. Россия и Китай поддерживают палестинцев, Запад — Израиль. Многие страны, особенно Глобального Юга, всё меньше опасаются мирового гегемона США и их союзников: Вашингтон не давал им возможности свободно развиваться, но теперь для них появилась либеральная альтернатива — БРИКС.
ZDF: конфликт на Ближнем Востоке — ключевой элемент в переделе мирового порядка
АР

В узких переулках Старого Дели в Индии мусульманский торговец тканями говорит, что в наши дни человечество вымирает, после чего заявляет журналистам немецкого телеканала ZDF, что он не знает, что происходит в Газе. Потому что 80—90% средств массовой информации «контролируются евреями», утверждает он. Он сочувствует палестинцам, потому что «мусульмане — братья, которые любят друг друга», как будто войны между Ираком и Ираном, гражданской войны в Йемене, ИГ* и «Аль-Каиды»** никогда не было.

В Индонезии и Малайзии бойкотируют американские сети быстрого питания, а в Европе экстремисты призывают к халифату на пропалестинских демонстрациях, презирая демократию. Во многих странах почти никто не говорит о беспрецедентной атаке террористов ХАМАС.

В своей последней резолюции по Газе ООН даже не соизволила назвать ХАМАС по имени и осудить его резню и насилие над беззащитными людьми, подчёркивает ZDF. Вместо этого такие страны, как ЮАР, Чили и Венесуэла, отзывают своих дипломатов из Израиля, а Боливия разрывает с ним все дипломатические отношения.

Только в ближайшие несколько недель в ООН, вероятно, будут приняты 15 резолюций с критикой Израиля, поясняет Хиллель Нойер, директор женевской неправительственной организации UN Watch. В то же время ни одна резолюция, посвящённая ситуации с правами человека в Китае, Венесуэле, Саудовской Аравии или 175 других странах, не находится в работе. «А как же забота о международном праве и правах человека?» — спрашивает Нойер.

Можно сказать, что нынешняя ситуация требует особого внимания к Израилю. Но если посмотреть на историю осуждения Израиля в ООН, то становится ясно, что дело не только в этом. С момента создания Совета по правам человека ООН в 2006 году в отношении Израиля было вынесено более 100 осуждений, Иран осуждался 14 раз, а Китай вообще отсутствует в этом списке, подчёркивает Нойер в интервью комитету по иностранным делам конгресса США.

Но почему же мир всё время концентрируется на Израиле? Существуют различные объяснения, но одно из них, по-видимому, имеет более глубокое значение для будущего нашего мира. Становится очевидным, что вокруг войны в Газе формируются два блока, которые борются за то, кто будет доминировать в мировом порядке в будущем, поясняет немецкий телеканал.

Это своего рода война чужими руками, объясняет политолог Надзалама Матебула из Университета Йоханнесбурга (ЮАР): «Россия и Китай поддерживают палестинцев, Запад — Израиль». Однако особенностью этого времени является то, что многие страны, особенно Глобального Юга, всё меньше опасаются мирового гегемона, США, и их союзников, поскольку на горизонте появляется альтернатива: БРИКС.

Это политический и экономический альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который только что принял новых членов, в том числе Иран и Саудовскую Аравию. Его цель — создание нового мирового порядка. «Мы определённо движемся к своего рода войне, к глобальной неопределённости, которая приведёт к тому, что многие страны встанут на ту или иную сторону, когда речь пойдёт, например, об их безопасности или экономическом сотрудничестве», — считает Матебула.

США не давали многим странам возможности свободно развиваться, но теперь появилась либеральная альтернатива в лице Китая и БРИКС. Так что же, Китай и Россия станут либеральной альтернативой США? По словам Матебулы, ЮАР поддержала своих партнёров по альянсу на мировой арене, заняв жёсткую позицию, критикующую Израиль. Как, впрочем, поступили и другие страны.

Война в Газе стала центральным элементом атаки на мировой порядок, в котором доминируют США. И те, кто хочет ликвидировать этот мировой порядок, не заинтересованы в быстром изменении нынешней ситуации. Каким будет будущий мировой порядок, зависит от реакции Запада, заключает немецкий телеканал ZDF.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
 
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ZDF Германия Европа
теги
безопасность Ближний Восток БРИКС вооруженный конфликт геополитика глобальный Юг Запад Израиль Китай Россия сектор Газа США ХАМАС экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров