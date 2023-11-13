ZDF: конфликт на Ближнем Востоке — ключевой элемент в переделе мирового порядка

Вокруг войны в Газе формируются два блока, которые борются за то, кто будет доминировать в мировом порядке в будущем. Россия и Китай поддерживают палестинцев, Запад — Израиль. Многие страны, особенно Глобального Юга, всё меньше опасаются мирового гегемона США и их союзников: Вашингтон не давал им возможности свободно развиваться, но теперь для них появилась либеральная альтернатива — БРИКС.

В узких переулках Старого Дели в Индии мусульманский торговец тканями говорит, что в наши дни человечество вымирает, после чего заявляет журналистам немецкого телеканала ZDF, что он не знает, что происходит в Газе. Потому что 80—90% средств массовой информации «контролируются евреями», утверждает он. Он сочувствует палестинцам, потому что «мусульмане — братья, которые любят друг друга», как будто войны между Ираком и Ираном, гражданской войны в Йемене, ИГ* и «Аль-Каиды»** никогда не было.

В Индонезии и Малайзии бойкотируют американские сети быстрого питания, а в Европе экстремисты призывают к халифату на пропалестинских демонстрациях, презирая демократию. Во многих странах почти никто не говорит о беспрецедентной атаке террористов ХАМАС.

В своей последней резолюции по Газе ООН даже не соизволила назвать ХАМАС по имени и осудить его резню и насилие над беззащитными людьми, подчёркивает ZDF. Вместо этого такие страны, как ЮАР, Чили и Венесуэла, отзывают своих дипломатов из Израиля, а Боливия разрывает с ним все дипломатические отношения.

Только в ближайшие несколько недель в ООН, вероятно, будут приняты 15 резолюций с критикой Израиля, поясняет Хиллель Нойер, директор женевской неправительственной организации UN Watch. В то же время ни одна резолюция, посвящённая ситуации с правами человека в Китае, Венесуэле, Саудовской Аравии или 175 других странах, не находится в работе. «А как же забота о международном праве и правах человека?» — спрашивает Нойер.

Можно сказать, что нынешняя ситуация требует особого внимания к Израилю. Но если посмотреть на историю осуждения Израиля в ООН, то становится ясно, что дело не только в этом. С момента создания Совета по правам человека ООН в 2006 году в отношении Израиля было вынесено более 100 осуждений, Иран осуждался 14 раз, а Китай вообще отсутствует в этом списке, подчёркивает Нойер в интервью комитету по иностранным делам конгресса США.

Но почему же мир всё время концентрируется на Израиле? Существуют различные объяснения, но одно из них, по-видимому, имеет более глубокое значение для будущего нашего мира. Становится очевидным, что вокруг войны в Газе формируются два блока, которые борются за то, кто будет доминировать в мировом порядке в будущем, поясняет немецкий телеканал.

Это своего рода война чужими руками, объясняет политолог Надзалама Матебула из Университета Йоханнесбурга (ЮАР): «Россия и Китай поддерживают палестинцев, Запад — Израиль». Однако особенностью этого времени является то, что многие страны, особенно Глобального Юга, всё меньше опасаются мирового гегемона, США, и их союзников, поскольку на горизонте появляется альтернатива: БРИКС.

Это политический и экономический альянс Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, который только что принял новых членов, в том числе Иран и Саудовскую Аравию. Его цель — создание нового мирового порядка. «Мы определённо движемся к своего рода войне, к глобальной неопределённости, которая приведёт к тому, что многие страны встанут на ту или иную сторону, когда речь пойдёт, например, об их безопасности или экономическом сотрудничестве», — считает Матебула.

США не давали многим странам возможности свободно развиваться, но теперь появилась либеральная альтернатива в лице Китая и БРИКС. Так что же, Китай и Россия станут либеральной альтернативой США? По словам Матебулы, ЮАР поддержала своих партнёров по альянсу на мировой арене, заняв жёсткую позицию, критикующую Израиль. Как, впрочем, поступили и другие страны.

Война в Газе стала центральным элементом атаки на мировой порядок, в котором доминируют США. И те, кто хочет ликвидировать этот мировой порядок, не заинтересованы в быстром изменении нынешней ситуации. Каким будет будущий мировой порядок, зависит от реакции Запада, заключает немецкий телеканал ZDF.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

