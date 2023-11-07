Le Figaro: Эрдоган не стал встречаться с Блинкеном, прилетевшим в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Турцию в рамках своего ближневосточного турне, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не стал менять планы и встречаться с ним, пишет Le Figaro. На переговоры приехал министр иностранных дел Турции. Связано такое решение с тем, что Штаты продолжают поддерживать Израиль и его операцию в Газе, а Турция требует немедленно остановить обстрелы мирных жителей.

Энтони Блинкен рассчитывал встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время своего турне по региону. Но ему пришлось довольствоваться общением с министром иностранных дел Хаканом Фиданом и уехать из Турции через несколько часов после прилёта, пишет Le Figaro. И даже Фидан напомнил своему американскому коллеге, что Анкара продолжает настаивать на «немедленном» и «полном» прекращении огня в секторе Газа.

В свою очередь, американский госсекретарь пообещал продлить в ближайшие дни гуманитарную помощь жителям Газы. Но Турции этого слишком мало. Поэтому Эрдоган, зная о поездке Блинкена, решил не менять свою повестку дня и отправился в поездку по отдалённому региону страны на северо-востоке.

Тем самым Эрдонан хочет показать, что Турция не согласна с поддержкой Израиля её союзником по НАТО и что она остаётся «глашатаем угнетённых народов арабо-мусульманского мира». В воскресенье он в очередной раз осудил «аморальную, бессовестную и презренную резню» Израиля в секторе Газа и отметил, что Турция «закулисно работает» со своими региональными союзниками ради поставок гуманитарной помощи в Газу.

Эрдоган обвиняет Запад в двойных стандартах и потере морального авторитета. «Те, кто проливал крокодиловы слёзы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, теперь тихо становятся свидетелями убийства тысяч невинных детей», — заявил он.

Накануне визита Энтони Блинкена сотни демонстрантов, размахивающих палестинскими флагами, собрались возле авиабазы ​на юго-востоке Турции, где находятся американские военные. Протестующих разгоняла полиция.

Однако напряжённость между Вашингтоном и Анкарой не ограничивается только ближневосточным конфликтом. Сложности вызывает и сопротивление Турции относительно вступления Швеции в НАТО, и вопрос о модернизации турецких ВВС американскими истребителями F-16, и поддержка Штатами курдских группировок в Сирии.

Хотя последнее время Турция стремилась к нормализации отношений с Израилем, Эрдоган решил в итоге прекратить все контакты с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и даже отозвал оттуда своего посла, пишет Le Figaro.