SRF: Вашингтон разрывается между поддержкой Израиля и стремлением угодить арабским странам

США пытаются одновременно поддержать своего союзника в лице Израиля и не допустить большого числа жертв среди мирного населения в секторе Газа, проявив таким образом внимание к арабским странам, отмечает швейцарский телеканал SRF. Справляться с этой задачей становится для Вашингтона всё труднее, потому что цели его внешней политики всё сильнее противоречат друг другу.

Ближний Восток уже давно не является приоритетом США во внешней политике — однако Вашингтон по-прежнему вынужден действовать, отмечает швейцарский телеканал SRF.

США уже несколько недель пытаются предотвратить большой пожар. Госсекретарь Энтони Блинкен несколько раз посещал Ближний Восток, президент Джо Байден нанёс визит в Израиль и однозначно высказался в поддержку близкого союзника и его главной обязанности защищать своих граждан.

В то же время США хотят избежать жертв среди мирного населения в секторе Газа, облегчить участь палестинцев и освободить заложников ХАМАС. Они также должны проявить внимание к арабским странам, даже если их требование о прекращении огня будет отвергнуто.

По словам президента аналитического центра Middle East Policy Council Джины Аберкромби-Уинстэнли, «чем больше растёт число погибших в Газе, тем сильнее противоречат друг другу отдельные цели американской внешней политики». Байден и Блинкен пытались найти сложный баланс, продолжает бывший высокопоставленный американский дипломат.

Сейчас США вынуждены уделять большое внимание региону, который уже давно не является приоритетным для их внешней политики. За последние десятилетия мир изменился, и Китай стал геополитическим соперником. В связи с этим в Вашингтоне уже давно говорят о необходимости сосредоточить внешнюю политику и политику безопасности на Индо-Тихоокеанском регионе.

Украина также оказалась в центре внимания в связи с российской спецоперацией. Эксперт по Ближнему Востоку Брайан Катулис, вице-президент вашингтонского аналитического центра Middle East Institute, отмечает: «Администрация Джо Байдена совершила ошибку, которую совершали многие правительства: Ближнему Востоку не уделялось должного внимания».

Когда Байден занял Белый дом, значимость региона был понижена во внешней политике — больше, чем при любой другой администрации США за последнее время, считает Катулис. Президент Барак Обама ранее пытался уйти из региона и вывел американские войска из Ирака.

Хотя предшественник Байдена Дональд Трамп представил мирный план, палестинцы отвергли его. Ближневосточная политика Трампа в целом была очень произраильской и отличалась новым подходом: Израиль должен был нормализовать отношения с арабскими странами с помощью США. Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты признали израильское государство, чуть позже за ними последовало Марокко.

Администрация Байдена продолжила этот процесс и надеялась, что Саудовская Аравия также вскоре нормализует отношения с Израилем. Была надежда, что конфликт между Израилем и палестинцами удастся разрешить окольным путём, рассказывает Аберкромби-Уинстэнли: «Мы приняли позицию Израиля о том, что израильско-палестинский конфликт может быть приостановлен и прогресс будет достигнут позже».

Эта надежда на время развеялась после атаки ХАМАС 7 октября и ответного удара Израиля. По словам Катулис, США по-прежнему имеют наибольшее влияние в регионе, большее, чем Европа, Китай и Россия.

Когда США уделяют слишком мало внимания Ближнему Востоку, это приводит к образованию вакуума — как сейчас, когда на Вашингтон оказывается давление, чтобы он вновь попытался выступить посредником в установлении мира на Ближнем Востоке. «Всякий раз, когда президент США думает, что он ушёл из региона, он снова оказывается втянутым туда», — заключает SRF, цитируя слова вице-президента аналитического центра Middle East Policy Council.