New York Times: в рядах партнёров США в Азии растёт беспокойство — за Украиной и Израилем о них забыли

Азиатские партнёры США начинают сомневаться в том, что Штаты смогут сдержать Китай и поддержать их, сообщает The New York Times. Белый дом всё больше времени и ресурсов выделяет на поддержку Израиля в войне с ХАМАС, при этом отправляя помощь ещё и Украине. Американская промышленность уже не справляется с поставками вооружения, а политическое напряжение растёт.

«Больше всего нас беспокоит отвлечение военных ресурсов США из Восточной Азии в Европу, на Ближний Восток», — заявил на прошлой неделе на стратегическом форуме в Сиднее Акихиса Нагасима, бывший советник по национальной безопасности Японии, отмечает The New York Times.

Соединённые Штаты уже должны были начать «разворот» к Индо-Тихоокеанскому региону: новые сделки по безопасности с Филиппинами и Индией, расширенные военные учения, планы союзников по опережению китайских технологий. Но как отмечает автор статьи, «Ближний Восток, подобно водовороту, снова затянул Вашингтон». Партнёры и так считали, что американцы действуют слишком неспешно в противостоянии с Китаем, а теперь, когда к Украине прибавился конфликт Израиля и Палестины, уверенность в США начинает пропадать.

В свою очередь, американские военные командиры заявили, что ни одна единица техники не покинула Индо-Тихоокеанский регион и поддержка продолжается как в политическом, так и военном плане. Также на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен совершат поездку по странам Азии, чтобы подтвердить дальнейшую поддержку Индии, Японии, Южной Корее и Индонезии.

Скорее всего, там американские представители не встретят единогласной поддержки своих действий в Палестине. Индия будет поддерживать Израиль, Япония — выступать за взвешенное решение конфликта, Индонезия будет резко осуждать действия США.

Но что ещё больше беспокоит азиатских партнёров, так это возможные перебои с поставками вооружения, которые уже случались, и невозможность для Штатов успешно противостоять Китаю с учётом поддержки уже двух войн сразу.

«Оборонная промышленность США столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов, поставляемых как Украине, так и Израилю, включая 155-миллиметровые артиллерийские снаряды», — пишет The New York Times

«Это не просто оборудование», — говорит Эндрю Ньен-Дзу Янг, бывший министр обороны Тайваня. «Необходимо обучить и подготовить людей к работе с этими системами».

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то это может истощить США и дать преимущество Китаю. Пекин сейчас «предпочитает продолжать политику балансирования на грани войны»: через две недели после нападения ХАМАС на Израиль китайские суда протаранили филиппинские на спорной между этими странами территории, а ещё через какое-то время китайский бомбардировщик приблизился к американскому истребителю.

По словам адмирала Джона Акилино, командующего войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе, цель Китая — «вытеснить Соединённые Штаты из этого региона».

Не добавляет этим странам уверенность и то, что в истории уже были примеры, когда США резко меняли вектор политики. Например, после теракта 11 сентября риторика США в сторону Китая вдруг изменилась с агрессии на призывы к сотрудничеству. Индия до сих пор помнит войну в Афганистане, которая подтолкнула США к сближению с заклятым врагом Дели — Пакистаном.

Автор статьи отмечает, что «для некоторых стран возобновившийся конфликт вокруг палестинской проблемы также стал причиной возвращения старых убеждений о том, что Соединённые Штаты настроены против мусульман или, по крайней мере, слишком предвзято относятся к Израилю»

На встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки», состоявшейся на этой неделе в Японии, ведущие демократические страны присоединились к призыву о «гуманитарной паузе». Но для Японии и многих других американских партнёров в Азии война в Газе рискует нарушить как поставки нефти, так и прогресс в области безопасности. Веры же в то, что США сейчас смогут противостоять Китаю и поддерживать страны Азии на фоне двух параллельных конфликтов, остаётся всё меньше.

При всём при этом госсекретарь Блинкен заявил, что «Индо-Тихоокеанский регион — это важнейший регион для нашего будущего».