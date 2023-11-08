European Conservative: палестино-израильский конфликт выявил раскол среди политических элит Европы

Конфликт Израиля и ХАМАС выявил глубокие политические разногласия в Европейском союзе, передаёт The European Conservative. По данным издания, самые большие проблемы возникли у левых сил во Франции, Испании и Великобритании. Пропалестинская и антиизраильская риторика крайне левых политических движений встретила критику в более умеренных левых кругах и привела к расколу старых альянсов.

Вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС обнажил серьёзные политические и региональные разногласия в Европе — как в коридорах правительственных учреждений, так и на улицах городов. Как отмечает The European Conservative, вероятно, самые глубокие внутренние разногласия, которые обнажила война, существуют внутри французских, испанских и британских левых.

Так, во Франции различные точки зрения относительно поддержки палестинцев в конце октября привели к распаду левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз», которая была сформирована после выборов 2022 года. Чёткая антиизраильская позиция, которую занял Жан-Люк Меланшон и его партия «Непокорная Франция», вызвала резкую критику со стороны социалистов и коммунистов. А члена парламента Франции Даниэль Обоно могут привлечь к уголовной ответственности за «оправдание терроризма» после того, как она назвала ХАМАС «движением сопротивления».

По другую сторону Ла-Манша аналогичные внутренние разногласия были обнажены и внутри Лейбористской партии Великобритании. Лидер партии Кир Стармер недвусмысленно осудил нападение ХАМАС как «ужасающий теракт», однако некоторые его однопартийцы пригрозили покинуть партию из-за того, что они назвали «отсутствием гуманности по отношению к палестинцам». Высокопоставленные члены парламента также потребовали от Стармер выступить с критикой военной операции Израиля в сектора Газа. В партии по-прежнему нет единого мнения о том, следует ли призывать к прекращению огня.

В Испании, где исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес усердно работает над созданием новой коалиции левых сил, острые разногласия по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС также угрожают разорвать существовавшие ранее связи между левыми и ультралевыми партиями. Социалистическая партия Санчеса осудила нападение ХАМАС и выступила в поддержку права Израиля на самооборону. Однако ряд высокопоставленных членов крайне левой партии «Подемос» призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху предстать «перед международным судом за военные преступления», приравняв действия страны в Газе к «этнической чистке» и «геноциду».

В Европейском парламенте также стали очевидны разногласия на самом высоком уровне. В конце октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к прекращению огня в Газе, в то время как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила борьбу Израиля с борьбой Украины против России.

Около 850 сотрудников европейских институтов в совместном письме выступили с критикой в адрес фон дер Ляйен и её позиции по конфликту. «Мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух участвующих в конфликте сторон Европейской комиссией, которую вы представляете… ЕС рискует потерять всякое доверие», — сказано в письме.

Как отмечает The European Conservative, внимания заслуживает и региональное разделение — как на улицах городов, так и в коридорах правительственных учреждений. Например, в отличие от стран Западной Европы, странам Восточной и Центральной Европы ещё только предстоит столкнуться с пропалестинскими протестами. При этом эти протесты отражаются в залах правительственных учреждений.