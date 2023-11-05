Newsweek: политическая лихорадка в США вынуждает Байдена разрываться между поддержкой Израиля и его сдерживанием

Американский президент безуспешно пытается найти золотую середину в отношении его администрации к текущему ближневосточному кризису. Глава Белого дома стремится сохранить надёжные связи с Тель-Авивом, но при этом рискует лишиться поддержки молодых демократов, подавляющее большинство которых занимает сторону Палестины, пишет Newsweek.

Джо Байден пытается отыскать «осторожный баланс» в политике США по отношению к продолжающейся войне между Израилем и ХАМАС. Американскому президенту приходится одновременно отражать критику со стороны однопартийцев и сохранять прочные связи с давним ближневосточным союзником, пишет Newsweek.

После нападения на еврейское государство 7 октября глава Белого дома заявил, что оно «имеет право защищать себя — и точка». Но после того, как операция ЦАХАЛ в Газе привела к гибели тысяч палестинцев, президент столкнулся с волной недовольства левых демократов, которые считают, что он делает недостаточно, чтобы «обуздать» Израиль, и в итоге смягчил риторику, отмечает издание.

Прогрессивные члены партии критикуют её руководство за чрезмерную поддержку Тель-Авива. Более того, опросы показывают, что большинство молодых демократов, голоса которых Байден рассчитывает получить на следующих выборах, чаще сочувствуют Палестине, чем Израилю.

В то же время, по словам издания, излишнее смягчение произраильской позиции тоже не сулит американскому президенту ничего хорошего. Он рискует не только вызвать «дисгармонию» в международном альянсе, но и лишиться части избирателей, которые поддерживают еврейское государство.

«Байден, вероятно, осознаёт, что он никогда не сможет угодить всем по такому сложному и противоречивому вопросу, как противостояние между Израилем и Палестиной, в том числе внутри его собственной партии», — сказала Newsweek профессор политики и международных отношений в Университетском колледже Лондона Джули Норман.

«Небольшое изменение позиции по-прежнему соответствует мнению большинства традиционных демократов, поддерживающих Израиль, хотя оно, вероятно, вызовет сопротивление со стороны Республиканской партии», — предположила она.

В то же время, по мнению Норман, призывы администрации Байдена к «гуманитарной паузе» в Газе, скорее связаны не с требованием прогрессивных демократов, а с ситуацией на местах. Тем самым Белый дом стремится показать, что он проводит различие между ХАМАС и мирными жителями, и признаёт, что беспрецедентные жертвы и страдания среди гражданского населения также могут иметь «неприятные последствия» для Израиля.

«Вне зависимости от его намерений, лихорадочная ситуация внутри страны ставит Байдена в безвыходное положение. Ведь полное умиротворение одной группы людей в этом споре рискует оттолкнуть других, а попытки сохранить центральную позицию вызывают потенциальный гнев со всех сторон», — заключает Newsweek.