Responsible Statecraft: плохая привычка — США будут поддерживать Израиль, что бы он ни творил в Газе

Не призвав Израиль к прекращению огня и не установив никаких красных линий, США послали стране сигнал — Белый дом будет поддерживать Израиль, что бы он ни творил в Газе, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон. По его словам, «дурная привычка» Вашингтона поддерживать находящихся в состоянии войны союзников «до конца», делает Соединённые Штаты «соучастниками».

У США есть «дурная привычка» поддерживать своих «клиентов» в их войнах до конца. Это ставит страну в незавидное положение. В результате Соединённые Штаты могут стать соучастниками в военных преступлениях, которые совершают те страны, которые они поддерживают, пока Вашингтон отказывается использовать рычаги, чтобы обуздать их, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.

Точно так же, как США в течение многих лет поддерживали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию против Йемена, Вашингтон на протяжении многих лет «рефлекторно» поддерживал военные кампании Израиля, не ограничивая военную помощь, несмотря на неоднократные нападения на гражданские объекты. В нынешнем конфликте, утверждает Ларисон, администрация президента Джо Байдена не только сопротивлялась давлению призвать Израиль к прекращению огня, но и не установила никаких красных линий, нарушение которых могло бы спровоцировать сокращение помощи.

Таким образом, США своими действиями послали сигнал, который заключается в том, что для израильского правительства не будет никаких последствий, что бы оно ни делало в Газе. По мнению обозревателя, Вашингтон должен использовать своё влияние, чтобы ограничить вред, причиняемый этой войной, и в идеале прекратить боевые действия, но вместо этого он снимает с себя ответственность. Ларисон считает, что США не используют имеющиеся у них рычаги воздействия из-за «сочетания страха, идеологии и настроений».

При этом автор статьи обвиняет Белый дом в «безответственности». По его словам, должны быть пределы тому, что Соединённые Штаты разрешают делать с оружием, которое предоставляют союзникам. И когда эти пределы будут достигнуты, очень важно, чтобы США прекратили дальнейшую помощь. Выдавая союзникам карт-бланш, «США гарантированно становятся соучастниками». И не имеет значения, делают ли американские чиновники пустые предупреждения о необходимости соблюдать закон. Единственное, что, вероятно, привлечёт внимание тех стран, которым помогают США, в разгар войны, — перспектива потерять часть или всю поддержку Вашингтона, на которую они привыкли полагаться.

Возможно, США и не в состоянии контролировать всё, что делают их союзники, но они могут решать, предоставлять ли им оружие и дипломатическое прикрытие, пишет Ларисон.

Обозреватель Responsible Statecraft считает, что, когда у США нет формальных обязательств поддерживать другое государство, находящееся в состоянии войны, ответом Вашингтона по умолчанию должно быть воздержание от принятия каких-либо серьёзных обязательств. Вмешательство не только увеличивает финансовое бремя для Соединённых Штатов, но и грозит втянуть страну в более масштабные конфликты.