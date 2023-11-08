Responsible Statecraft: плохая привычка — США будут поддерживать Израиль, что бы он ни творил в Газе
У США есть «дурная привычка» поддерживать своих «клиентов» в их войнах до конца. Это ставит страну в незавидное положение. В результате Соединённые Штаты могут стать соучастниками в военных преступлениях, которые совершают те страны, которые они поддерживают, пока Вашингтон отказывается использовать рычаги, чтобы обуздать их, пишет обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Ларисон.
Точно так же, как США в течение многих лет поддерживали возглавляемую Саудовской Аравией коалицию против Йемена, Вашингтон на протяжении многих лет «рефлекторно» поддерживал военные кампании Израиля, не ограничивая военную помощь, несмотря на неоднократные нападения на гражданские объекты. В нынешнем конфликте, утверждает Ларисон, администрация президента Джо Байдена не только сопротивлялась давлению призвать Израиль к прекращению огня, но и не установила никаких красных линий, нарушение которых могло бы спровоцировать сокращение помощи.
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