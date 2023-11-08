Bloomberg: Израиль займётся обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боевых действий
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна займётся обеспечением безопасности в секторе Газа на неопределённый период после окончания боёв, сообщает Bloomberg.
«Израиль в течение неопределённого периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несём ответственности за безопасность, всё, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — отметил Нетаньяху в эфире телеканала ABC News.
Как напоминает новостное агентство, Израиль уже второй месяц ведёт наступление, целью которого является уничтожение ХАМАС после того, как организация атаковала юг страны. В течение последних 10 дней Израиль ежедневно проводил бомбардировки с воздуха северной части сектора, пытаясь уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС. Израильские военные сосредоточили своё внимание в основном на северной части Газы, призывая гражданское население двигаться на юг по эвакуационному коридору, однако также действовали и на юге, когда выявили там боевиков ХАМАС или связанные с ними объекты.
Ссылки по теме
-
Израильский журналист: Израиль воюет не только с Газой — это уже ближневосточная война
-
The New York Post: раскол демократов по войне на Ближнем Востоке может стоить Байдену переизбрания
-
Hill: американский сенатор намекнул Израилю на необходимость сменить стратегию ради дополнительной помощи от США
-
CNN: поддержка Израиля грозит Байдену поражением на выборах 2024 года