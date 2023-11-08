Bloomberg: Израиль займётся обеспечением безопасности в секторе Газа после окончания боевых действий

Израиль намерен нести ответственность за безопасность сектора Газа после завершения вооружённых действий против палестинской группировки ХАМАС, передаёт Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам советника Нетаньяху по внешней политике Офира Фалька, общим знаменателем всех планов страны является уничтожение ХАМАС, «демилитаризация» и «дерадикализация» сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна займётся обеспечением безопасности в секторе Газа на неопределённый период после окончания боёв, сообщает Bloomberg.

«Израиль в течение неопределённого периода будет нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда мы этого не делаем. Когда мы не несём ответственности за безопасность, всё, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — отметил Нетаньяху в эфире телеканала ABC News.

Как напоминает новостное агентство, Израиль уже второй месяц ведёт наступление, целью которого является уничтожение ХАМАС после того, как организация атаковала юг страны. В течение последних 10 дней Израиль ежедневно проводил бомбардировки с воздуха северной части сектора, пытаясь уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС. Израильские военные сосредоточили своё внимание в основном на северной части Газы, призывая гражданское население двигаться на юг по эвакуационному коридору, однако также действовали и на юге, когда выявили там боевиков ХАМАС или связанные с ними объекты.

Комментируя заявления премьер-министра, советник Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк отметил, что они соответствуют планам Израиля на период после окончания вооружённых действий. По его словам, общим знаменателем всех планов страны является уничтожение ХАМАС, «демилитаризация» и «дерадикализация» сектора Газа.

Ожидается, что внутри Газы будет создана буферная зона, которая не позволит никому приближаться к границе в будущем.

«Ситуация на местах требует смены парадигмы. Это требует новой реальности для израильтян и палестинцев, подобной той, в которой люди по обе стороны границы живут без риска терроризма или смерти. И действительно, реальность, как я уже сказал, должна измениться, и измениться она должна сейчас», — приводит Bloomberg слова представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питера Лернера.