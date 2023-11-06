Израильский журналист: Израиль воюет не только с Газой — это уже ближневосточная война

Израиль сейчас оказался в ситуации, когда он вынужден воевать на несколько фронтов, объясняет израильский журналист Эльдад Бек в интервью Welt. Нападения ведутся не только из сектора Газа, но и из Ливана, из Сирии и даже Йемена. Кроме того, в войну с Израилем также вступил Алжир, и пока неизвестно, что собирается делать «Хезболла». Так что это уже не просто война в Газе — это война на Ближнем Востоке.

У нас в студии находится израильский журналист и автор Эльдад Бек, приветствую. Какую информацию вы получаете из Израиля? В армии говорят, Газа окружена.

ЭЛЬДАД БЕК, израильский журналист: В первую очередь, я думаю, необходимо пояснить, что нынешняя ситуация — это ситуация со многими фронтами. Нападения ведутся не только из Газы, и это, скажем так, не только военная операция в секторе Газа. На Израиль в последние дни также осуществляются атаки из Ливана, из Сирии и даже из Йемена. То есть ситуация за последние дни действительно значительно ухудшилась. Я бы также добавил, что даже Алжир несколько часов назад объявил войну Израилю. И сейчас мы находимся в ситуации, когда мы ожидаем от Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы», информации о том, собирается ли он в самом деле сделать для палестинцев больше, чем делал до сих пор.

Это крайне сложная ситуация. Это означает, что Израиль воюет на нескольких фронтах одновременно. У нас есть американская поддержка, которая пока что не очень активна, но мы также сталкиваемся с нападениями на американские силы в Ираке. Таким образом, мы говорим уже не только о войне в Газе, но о ближневосточной войне.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.