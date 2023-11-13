Economist: Израиль стремительно теряет поддержку Запада из-за продолжающейся операции в секторе Газа

Страны ЕС и США начинают отворачиваться от Израиля из-за конфликта с Палестиной, сообщает The Economist. Главная причина этому — жертвы среди мирного населения и атаки ЦАХАЛа на гражданские объекты. Поворотным моментом стал удар по госпиталю «Аль-Шифа», после которого даже представитель Вашингтона осудил действия израильской армии.

Спустя две недели после начала наземного наступления на сектор Газа Израиль разместил на этой территории около 10 тыс. солдат, отмечает The Economist. Они по большей части действуют на территориях городов в поисках туннелей ХАМАС. «Это единственная возможность уничтожить как можно больше подземных ходов ХАМАС», — говорит один из офицеров, имея в виду 500-километровую систему туннелей группировки.

Как отмечает автор статьи, поддержка израильской кампании со стороны Запада уже пошатнулась. Президент Франции Макрон после атаки на госпиталь «Аль-Шифа» осудил действия ЦАХАЛа и призвал к прекращению огня: «там есть дети, есть женщины, есть старики, которых бомбят и убивают».

В последние дни проведения операции больше всего внимания уделяется госпиталям в центре Газы, особенно самому крупному – «Аль-Шифа». Это место, как сообщает The Economist, стало сосредоточением не только раненых, но и тысяч мирных жителей, пытающихся укрыться от боевых действий. По мнению израильской разведки, именно под больницей находится главный штаб ХАМАС. Обстрелы госпиталя стали причиной отключения электроэнергии и гибели многих пациентов.

Вскоре Израиль всё-таки открыл коридоры для вывода гражданских из «Аль-Шифы», но от идеи штурма не отказался. Тогда даже советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выступил, заявив, что Вашингтон, даже имея доказательства использования больницы как склада оружия ХАМАС, не хочет видеть «перестрелки в больницах, где под перекрёстным огнём оказываются невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь».

Мирное соглашение возможно в случае обмена заложниками с обеих сторон и разрешения поставлять в Газу топливо и другие товары. Но отказ израильского правительства взять на себя обязательства по установлению палестинского контроля над Газой после окончания войны подрывает международную поддержку его кампании и надежду на подписание подобного соглашения.

Премьер Нетаньяху хоть и отрицает планы по полному контролю территории после окончания боевых действий, но заявляет о желании установить «общий контроль над безопасностью» региона и о невозможности возвращения Палестине автономии, ведь она «воспитывает своих детей ненавидеть Израиль». Хотя даже администрация Байдена заявила о том, что хочет, чтобы Палестина контролировала Газу после окончания боевых действий, отмечает издание.