Bloomberg: ЦБ Израиля признал войну с ХАМАС более затратной, чем ожидалось

Военная операция в секторе Газа обойдётся экономике Израиля дороже, чем предполагалось, заявил глава Центробанка страны Амир Ярон на конференции в Вашингтоне. По его словам, война отразится на бюджете: рост ВВП в 2023 и 2024 годах снизится на 1%, а к концу 2024 года отношение долга к ВВП превысит 65%, пишет Bloomberg.

Война с ХАМАС стала «серьёзным потрясением» для израильской экономики и обойдётся дороже, чем предполагалось, приводит Bloomberg заявление главы Центробанка страны Амира Ярона. На конференции Международного валютного фонда в Вашингтоне он отметил, что экономика Израиля остаётся сильной и стабильной, однако военные действия, «несомненно, приведут к финансовым последствиям и создадут давление на бюджет».

Как рассказывает издание, Ярон предположил, что в 2023 и 2024 годах рост ВВП снизится на 1%, при этом «отношение долга к ВВП скорее всего превысит 65 процентов к концу 2024 года, потому что расходы превышают первоначальные прогнозы». Такие оценки базируются на том, что война сконцентрируется на южной границе и продолжится в следующем году.

В статье указывается, что Центробанк Израиля пересмотрел экономические прогнозы после начала ближневосточного конфликта в октябре. На последнем заседании 23 октября в ЦБ заявили, что рост ВВП составит 2,3% в 2023 году и 2,8% в 2024 году — меньше, чем 3% за оба года, о которых говорили ранее. Кроме того, как подчеркнул Ярон, до войны Израиль находился в стабильном финансовом положении, а отношение долга к ВВП было ниже 60%.

Стараясь помочь шекелю, израильский Центробанк также сохранил ключевую ставку на уровне 4,75% годовых, пишет Bloomberg. После начала боевых действий национальная валюта, а также акции и облигации Израиля сильно провалились, однако за последние 10 дней смогли восстановиться. Частично этому способствовали меры поддержки — в октябре ЦБ продал более $8 млрд валютных резервов, — а также оптимистичные настроения среди трейдеров, которые уверены в том, что война не распространится за пределы сектора Газа.