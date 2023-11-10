WSJ: конфликт Израиля и ХАМАС подорвал надежды Киева на саммит по Украине

Саммит по урегулированию конфликта на Украине оказался под угрозой срыва из-за растущей напряжённости на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, конфликт Израиля и ХАМАС вызвал разногласия между странами Запада и развивающимися государствами, которых Украина надеялась привлечь на свою сторону.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине, который Киев надеялся провести в надежде усилить международную поддержку его борьбы против России, оказался под угрозой срыва из-за растущей напряжённости на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

Десятки стран, в том числе Индия, Южная Африка и Бразилия, которые придерживаются нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту, в течение нескольких месяцев пытались определить основные принципы, которые могли бы лечь в основу мирных переговоров. Однако конфликт Израиля и ХАМАС вызвал новые разногласия между странами Запада, некоторыми ведущими арабскими державами и развивающимися государствами, которых Украина надеялась привлечь на свою сторону.

После встреч в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте в этом году украинские и европейские официальные лица надеялись созвать саммит лидеров до конца года. Теперь это представляется «маловероятным», считают дипломаты.

Ближневосточный кризис отвлёк внимание от Украины, заставив политиков сосредоточиться на решении других задач, таких как освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, оказание помощи гражданскому населению Газы и предотвращение усугубления конфликта.

Украина и её сторонники надеялись привлечь нейтральные державы, в том числе Саудовскую Аравию, Индонезию и, возможно, Китай, к одобрению принципов суверенитета и политической независимости государств, а также к отказу от применения силы для разрешения конфликтов. Россию из этого процесса исключили.

Процесс переговоров по Украине стал активно развиваться летом. На встрече в саудовской Джедде в августе более 40 стран и организаций, в том числе Китай и США, собрались для переговоров на уровне старших должностных лиц. Украина и Саудовская Аравия создали ряд рабочих групп по международным последствиям конфликта, а высокопоставленные украинские чиновники во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком начали регулярные встречи с послами в Киеве.

Однако на спад процесс пошёл ещё до начала вооружённого конфликта Израиля и ХАМАС. Так, по словам трёх украинских дипломатов, после появления в Джедде посол Китая в Киеве перестал посещать эти еженедельные встречи. А после начала конфликта 7 октября позиция США и большинства европейских стран, которые подчёркивают право Израиля на самооборону, несмотря на растущее число жертв в Газе, вызвала трения со многими странами, привлечь которых рассчитывала Украина.

На встрече, состоявшейся на Мальте в конце октября, участники переговоров говорили о том, что тень ближневосточного конфликта нависла над ними. Несмотря на то что в конференции приняли участие более 60 стран и организаций, Китай пропустил встречу. По словам дипломатов, некоторые другие страны, включая Саудовскую Аравию и Катар, прислали представителей более низкого уровня.