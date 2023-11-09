«Худшее внешнеполитическое решение» — стремясь ослабить Россию, Запад уничтожает сам себя

Происходящее не Украине — это «полнейшая катастрофа», ставшая результатом неосмотрительной политики Байдена, заявил журналист Алекс Христофору в интервью Danny Haiphong. По его словам, американцы сильно «просчитались», когда выбрали этого «гуру внешней политики» в качестве президента. Теперь Россия сильнее, чем раньше, а Украина и её западные союзники находятся в упадке.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ, журналист: Это и в самом деле оказалось просчётом. Я помню, когда Байден был избран 81 миллионом голосов, и все на CNN и MSNBC были так рады, мол, взрослые люди наконец-то вернулись в Белый дом, теперь у нас есть гуру внешней политики, мастер в лице Байдена! Он придёт к власти и всё сделает в мире правильно! Это вылилось в полнейшую катастрофу, абсолютный крах внешней политики Белого дома Байдена.

Байдену следовало держаться подальше от Украины. Он по колено втянут во всевозможные украинские дела. Кто, ради всего святого, посоветовал или подтолкнул Байдена и его Белый дом к тому, чтобы сломя голову бежать на Украину? Я не знаю, кто это был, но я надеюсь, что этого человека уволили. Потому что это было худшее внешнеполитическое решение. За всю историю внешнеполитических решений, которые я помню от президента, это — наихудшее.

Они уничтожили Украину. Они ввязались в это, чтобы уничтожить Россию. Давайте не будем забывать, что было главной целью, — уничтожить Россию. Уничтожить Россию, сменить режим Путина, войти в Россию, разрушить её, и тогда все могли бы просто расхватать то, что осталось от распавшейся России. Они могли бы просто брать всё, что хотели: газ, нефть, минералы, алмазы — всё. И все были бы счастливы, верно? Так они думали.

Но они всё испортили. У России теперь дела идут лучше. Россия и Китай стали сильнее, БРИКС стал сильнее. Украина разваливается, Германия разваливается, Европа разваливается, а Байден теперь замешан во всевозможных скандалах, и люди уже открыто говорят об этом. А откуда все эти неприятности у Байдена? Из-за его дел с Украиной в 2014 и 2015 годах, когда они вместе с Обамой устроили там переворот.

Байдену стоило держаться подальше от Украины. Не нужно было говорить о ней, упоминать её. Надо было просто позвонить тому, кто был президентом — Зеленскому или кому-то ещё, — и просто сказать: «Слушайте, делайте всё, что говорит Россия. Я умываю руки — я не хочу иметь ничего общего с Украиной. Не говорите со мной о ней. Я получил то, что хотел, совершив переворот. Хантер получил то, что хотел, то, что ему было нужно. У нас всё хорошо». Такой должна была быть их политика. Но вместо этого они всё разрушили.

БРИКС силён, все говорят о БРИКС. БРИКС — главный игрок. Давайте будем честны, никто больше не говорит о G7 или G20. Кого волнует G7 или G20? Никого.

Да, они очень быстро пришли и ушли, особенно G20.

АЛЕКС ХРИСТОФОРУ: Иран и Саудовская Аравия состоят в одной организации. Это внешнеполитическая катастрофа грандиозных масштабов. А началось всё с того, что они решили, будто смогут добиться смены режима в России и уничтожить её. Именно так они и думали. Кто-то ведь выдвинул эту идею в начале работы администрации Байдена, сказав: «Вот мой генеральный план, давайте его осуществим», и все с ним согласились... Когда-нибудь я надеюсь узнать, кто этот человек. Как вы думаете, кто стоит за всем этим, Александр, Дэнни? Я не имею ни малейшего представления, но — боже мой — какую же ошибку они совершили!..

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.