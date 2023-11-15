«Расходный материал» — США избавятся от Зеленского, как только он перестанет быть полезным
Нет никаких сомнений в том, что Зеленский, как и сама Украина, является очередным «расходным материалом» для США и в итоге его постигнет та же участь, что и всех «друзей» Америки. Такое мнение высказал в своей новой статье бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, участившиеся разговоры о «тупике» украинского контрнаступления и очевидная усталость союзников свидетельствуют о том, что Зеленский «познает эту истину в ближайшие недели» — и если он доживет до Нового года, то это будет просто чудо.
«С такими друзьями, как Вашингтон, и враги не нужны», — считает аналитик. В подтверждение своих слов он вспоминает трагическую судьбу Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, которые слепо верили США и искренне называли эту страну своим другом.
В случае с Украиной ситуация не намного отличается, уверен Джонсон. Зеленскому давно следовало понять, что он доверился не тем. Теперь остаётся только вопрос времени: как только он надоест Западу — а к этому всё и идёт, — его уберут без лишних раздумий. «Неважно, республиканец это или демократ, но как только иностранный лидер перестаёт быть полезным Соединённым Штатам, его тут же бросают», — утверждает бывший сотрудник разведки.
Кроме того, он уделил внимание тому факту, что в западных СМИ набирает популярность позиция генерала Залужного: главнокомандующий ВСУ открыто признаёт провал украинского контрнаступления. Так, британские СМИ во главе с журналом The Economist, которому Залужный дал далеко не воодушевляющее интервью, сделали из генерала новую знаменитость. Значит ли это, что Зеленского готовят к чему-то неприятному, ему предстоит узнать в ближайшее время, считает Джонсон.
Подводя итоги, аналитик пришёл к выводу, что трудно не согласиться с известной цитатой Генри Киссинджера: «Быть врагом Америки — опасно, но быть другом Америки — фатально». К сожалению, как и любому «другу» Америки, Украине предстоит прочувствовать на себе все тяготы дружбы с ней, а Зеленскому — постараться, насколько это возможно, избежать судьбы Хусейна и Каддафи.
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