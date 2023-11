Hill: Украина движется к катастрофе — и даже западные СМИ уже не способны скрывать этот факт

В последние дни информационная дамба, которую западная пресса создала вокруг Украины, оказалась полностью разрушена. Правда пробилась наружу, и теперь всем становится очевидно, что внутри киевского режима существует раскол и что при текущем курсе страна обречена на поражение, заявил в интервью YouTube-каналу The Hill обозреватель Responsible Statecraft Дэвид Сакс.

С нами на связи партнёр Craft Ventures и обозреватель Responsible Statecraft Дэвид Сакс. Дэвид, спасибо за участие в нашей программе.

ДЭВИД САКС, обозреватель Responsible Statecraft: Рад быть у вас.

Достигаем ли мы той точки, о которой говорили многие сторонники невмешательства или скептики увеличения, продолжения и постоянной американской поддержки Украины. Той ситуации, которая была давно предсказана, когда у Украины не остаётся другого выбора, кроме как вступить в переговоры с Россией о будущем оспариваемых территорий?

ДЭВИД САКС: Да, это именно та точка, которой мы достигли. За последнюю неделю или около того мы увидели, как нарративная дамба вокруг реальности на Украине оказалась полностью разрушена. И правда теперь выливается наружу.

Как вы упомянули, всё началось со статьи в журнале Time. Собственные помощники и советники Зеленского рассказали о его оторванности от реальности, о его мессианстве и вере в неминуемую победу. Один из его советников заявил: «У нас нет вариантов. Мы не выиграем, но попробуйте сказать ему об этом».

Но это был ещё не конец. Потом на сайте NBC появилась новость, в которой, по сути, говорилось, что конфликт зашёл в тупик. Более того, чиновники заявили, что если Украина не проведёт переговоры до конца года, то ситуация станет критической. В словах этих неназванных официальных лиц почти можно было услышать панику.

А на днях The New York Times сообщила об открытом расколе, возникшем между Зеленским и его главнокомандующим Залужным. Последний в интервью The Economist сказал, что конфликт зашёл в тупик. Зеленский с этим не согласился на пресс-конференции. И вот теперь эти двое открыто враждуют друг с другом в СМИ.

Итак, вы видите сейчас, что даже внутри высшего руководства Украины — между Зеленским и его советниками, между Зеленским и его главным генералом — нет согласия относительно того, что происходит на фронте. Но я думаю, что теперь открылась правда: Украина не побеждает, контрнаступление провалилось, и если они не начнут делать что-то другое, их ждёт катастрофа.

Дата публикации 12 ноября 2023 года.