Le Journal de Montréal: дома спокойнее — украинские беженцы возвращаются из Израиля

После начала СВО многие украинцы переехали в Израиль, однако нападение ХАМАС заставило их вернуться на родину, рассказывает Le Journal de Montréal. Семьи с детьми рады оказаться подальше от бомбардировок и вернуться домой, где сейчас «спокойнее, чем в Израиле».

Бежавшие в Израиль украинцы возвращаются на родину после начала войны в секторе Газа, пишет Le Journal de Montréal. По данным посольства Украины, с 7 октября до конца месяца страну покинуло около 4 тыс. украинских граждан.

Среди них 39-летняя Татьяна из Харькова, которая после начала СВО полторы недели провела в убежище вместе с тремя детьми. В июле 2022 года они переехали к отцу семейства в Израиль, где тот работал до конфликта. Татьяна вспоминает, что думала «остаться там три месяца, а потом вернуться», однако «война не заканчивалась». Более года они прожили в Ашкелоне — городе на юге Израиля рядом с сектором Газа.

Как рассказала Татьяна изданию, во время нападения ХАМАС у неё затряслись руки «и появилось то же чувство, как когда это начиналось» в её стране. Она описывает «постоянный вой сирен», «непрекращающиеся взрывы» и ночи в убежище. «Когда бомбардировки усилились… я начала паниковать, меня охватил страх — и я поняла, что мне нужно вернуться домой», — объясняет жительница Харькова. Проведя несколько дней в эвакуации в центре Израиля, она с детьми вернулась на родину 20 октября. «Здесь я живу, это моя родная земля, наш флаг — не знаю, как объяснить, я довольна, — говорит Татьяна. — Если умирать, то по крайней мере на родной земле».

В середине октября вернулась на Украину и 28-летняя Анна Ляшко со своей восьмилетней дочкой Дианой. Раньше она жила в городке под Киевом, который теперь занят русскими войсками. По словам Анны, им приходилось выживать «под взрывами, без электричества, без воды, без связи». «Дочка очень боялась, поэтому я решила уехать», — объясняет женщина канадской газете. Они с Дианой отправились к родственнику в Израиль, намереваясь остаться там «год или два», однако 7 октября «война началась и там». «Чувства были такие же, как 24 февраля на Украине, — вспоминает Анна. — Я посмотрела на дочку и увидела в её глазах страх». Тогда она поняла, что слишком напугана и не может оставаться в Израиле. С помощью посольства ей и Диане удалось сесть на самолёт из Тель-Авива. «В Киеве я увидела по глазам дочки, что она рада быть дома, с бабушкой и дедушкой. Она так счастлива», — с удовольствием отмечает Анна.

Довольна возвращением домой и 39-летняя Оксана Соколовская, которая в середине марта прошлого года переехала с тремя детьми в Ришон-Ле-Цион близ Тель-Авива. «Когда началась война, у меня не было никакого морального права рисковать их жизнями», — объясняет Оксана изданию. Она знала иврит, работала адвокатом и выбрала Израиль, посчитав его «самой безопасной страной в мире».

Оксана рассказала Le Journal du Montréal, что утром 7 октября зазвучали сирены, начались бомбардировки, и она с детьми весь день провела в убежище. Решение вернуться было принято быстро, «чтобы не рисковать жизнями детей»: 14 октября они вернулись на родину. Оксана признаётся, что «сложно из одной войны попадать в другую», однако «сейчас в Киеве и области ситуация спокойнее, чем в Израиле».