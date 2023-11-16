Politico: назвав Си диктатором, Байден продемонстрировал реальное отношение к Китаю

По итогам переговоров с Си Цзиньпином президент США Джо Байден назвал председателя КНР «диктатором», из-за чего рискует вновь навлечь на себя гнев Пекина, передаёт Politico. Как отмечает издание, эти замечания Байдена лучше отражают «всё более холодные» отношения Вашингтона и Пекина, нежели все заявления об «откровенности и прямолинейности» встреч и о намерении продолжать «открытые коммуникации».

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, призванную развеять опасения относительно того, что Вашингтон и Пекин скатываются к военному конфликту в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Politico.

В последние минуты выступлений перед прессой по итогам четырёхчасовой встречи американский лидер заявил, что не изменил мнение о китайском коллеге как о «диктаторе». «Послушайте, он им и является. Он диктатор в том смысле, что он парень, который руководит коммунистической страной», — отметил Байден.



Всего за несколько минут до этих замечаний Байден объявил о соглашениях по ряду мер укрепления доверия — в частности о возобновлении контактов между американскими и китайскими военными. «Открытые, чёткие, прямые коммуникации», — заявил он, — которые помогут избежать «просчётов с обеих сторон».

Президент также указал на договорённость о шагах по ограничению потока китайских химических веществ, используемых при производстве фентанила в США. Вашингтон и Пекин также договорились продолжать обсуждать влияние искусственного интеллекта, в том числе на вопросы безопасности. «Наши встречи всегда были откровенными и прямолинейными. Мы не всегда соглашались, но всегда были прямолинейны. И сегодняшний день основан на нескольких месяцах работы», — добавил Байден.

Впрочем, именно заявления президента о том, что Си Цзиньпина он считает диктатором, Politico называет «более точным отражением всё более холодных отношений между двумя державами». Как отмечает издание, это также вписывается в лейтмотив президентства Байдена: мировая арена — это борьба за выживание между демократией и автократией с очень высокими ставками.

Колкость, которую американский лидер позволил себе в адрес коллеги, в очередной раз показала, что президент США готов «играть в игру» с заранее подготовленными комментариями, но только недолго. Например, когда Байден в прошлом году, находясь с визитом в Польше, заявил, что президент России Владимир Путин не должен оставаться у власти. Или когда он по меньшей мере четыре раза заявлял, что США защитят Тайвань от Китая при необходимости, только для того, чтобы сотрудники его администрации позже отозвали его комментарии.

Как предупреждает издание, замечания в адрес Си Цзиньпина могут вызвать негативную реакцию со стороны Китая. В последний раз, когда Байден назвал его диктатором, выступая на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии в июне, в Пекине назвали эти высказывания абсурдными, сочтя их «провокацией».

Politico напоминает, что встреча стала первой за последний год. Основной аудиторией Байдена стали американские партнёры, поддерживающие усилия его администрации по противодействию растущей дипломатической и военной мощи Китая. Си Цзиньпин же нацелился на международное бизнес-сообщество. Но уже тот факт, что лидеры вообще провели переговоры, можно смело назвать успехом.

Ещё до встречи Байден указывал на её высокие ставки, отмечая, что «мир» наблюдает за исходом переговоров. О необходимости откровенных обсуждений насущных вопросов говорил и Си Цзиньпин. Китайский лидер указал на напряжённость в отношениях между двумя странами, отметив в ходе беседы, что отношения Вашингтона и Пекина нельзя назвать «гладкими». Впрочем, он заявил о приверженности «стабильным, здоровым и устойчивым» связям с США.