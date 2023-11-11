NYT: в Сан-Франциско создают «иллюзию» чистого города и прячут бездомных перед приездом Байдена
Власти активно наводят лоск в Сан-Франциско. В ближайшие дни в городе пройдёт форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на который должны собраться лидеры 21 страны, в том числе президент США Джо Байдена и его китайский коллега Си Цзиньпин, пишет The New York Times.
Ожидается, что АТЭС поможет находящейся в тяжёлом положении местной экономике, принеся ей $52,8 млн. Но конференция также может принести хаос из-за планируемых протестов, на которые могут собраться тысячи человек, в результате чего движение в городе наверняка будет перекрыто, отмечает издание.
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