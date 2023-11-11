NYT: в Сан-Франциско создают «иллюзию» чистого города и прячут бездомных перед приездом Байдена

Сан-Франциско активно приводят в порядок перед визитом на проходящий здесь форум АТЭС мировых лидеров, включая американского президента. Некоторые жители возмущаются, что городские службы озаботились насущными проблемами, включая наркоманию и бездомность, только для того, чтобы пустить пыль в глаза высокопоставленным гостям, и сомневаются, что принятые властями меры приведут к долгосрочным изменениям, сообщает The New York Times.

Власти активно наводят лоск в Сан-Франциско. В ближайшие дни в городе пройдёт форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), на который должны собраться лидеры 21 страны, в том числе президент США Джо Байдена и его китайский коллега Си Цзиньпин, пишет The New York Times.

Ожидается, что АТЭС поможет находящейся в тяжёлом положении местной экономике, принеся ей $52,8 млн. Но конференция также может принести хаос из-за планируемых протестов, на которые могут собраться тысячи человек, в результате чего движение в городе наверняка будет перекрыто, отмечает издание.

Саммит состоится в решающий момент для Сан-Франциско, который никак не может отойти от последствий пандемии. Отток IT-специалистов ударил по городу особенно сильно, оставив многие магазины без клиентов. При этом бездомность, употребления наркотиков и мелкие преступления стали повседневностью, обращает внимание The New York Times.

По словам издания, перед стартом форума полицейские спешно занялись ликвидацией наркопритонов и лагерей бездомных, которые существовали на улицах города годами. В результате у некоторых жителей возник закономерный вопрос, почему в Сан-Франциско решили заняться этими скандальным проблемами только сейчас — накануне приезда главы Белого дома.

«Если город способен создать иллюзию того, что он чистый и эффективно функционирует, а люди находятся в приютах, пусть всё это и предназначено только для АТЭС, почему не поддержать этот порядок долгосрочно?» — риторически спросил владелец местной лавки Адам Месник.

В то же время исполнительный директор Коалиции по борьбе с бездомностью Дженнифер Фриденбах выразила опасения, что власти уделяют внимание только комфорту участников конференции. «Это очень поверхностное наведение порядка. Они просто пытаются скрыть наличие бездомных, а не решить проблему», — посетовала она в интервью The New York Times.