Fox News: США приводят в порядок Сан-Франциско — но не ради американцев, а ради Си Цзиньпина

В преддверии саммита АТЭС и визита Си Цзиньпина власти Сан-Франциско начали в спешке наводить порядок на улицах города и прятать бездомных и наркоманов, сообщает Fox News. При этом жители недоумевают, почему нельзя было разобраться с проблемами раньше, когда люди буквально умоляли об этом? Китай же, видя ситуацию на улицах США, чувствует их слабость и показывает её всему миру, считают ведущие.

Власти Сан-Франциско спешат навести порядок на улицах города перед встречей президента Байдена с председателем КНР Си в среду. В последние годы город страдает от роста преступности — это мягко сказано, от наркотиков — тоже мягко сказано, а также от огромного числа бездомных. И вот теперь городские бригады работают сверхурочно, стараясь убрать все эти лагеря бездомных. Куда они девают людей, спросите вы? Заботит ли их это?

А они тем временем убирают улицы перед саммитом АТЭС в этом году. Город даже установил большие ограждения для защиты от преступников и бездомных. Неужели они не могли сделать это года два назад?

Однако китайские государственные СМИ, как сообщается, уже обратили внимание на проблемы города, назвав Сан-Франциско «Меккой преступности» и «разрушенным городом». Уже Китай указывает нам на наши проблемы с преступностью…

КЕЙЛИ МАКИНАНИ, бывший пресс-секретарь Белого дома: Китай любит использовать наши внутренние проблемы. И это уже не первый случай, когда китайские государственные СМИ используют внутренние проблемы Америки в своих целях. Помните, в начале президентского срока Байдена, в 2021 году, на Аляске состоялась встреча, одна из первых встреч между Блинкеном и китайскими официальными лицами. И что тогда произошло? Вот заголовок The Wall Street Journal: «Чтение нотаций на Аляске показало, что противники чувствуют нашу слабость». Они буквально 20 минут отчитывали нас за движение «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter) и внутренние беспорядки.

А что сделал Блинкен? Блинкен извинился. Блинкен сказал: «Да, мы тут в Америке не без греха». Это я не дословно. Но именно этим и занимается Китай. Они используют нашу слабость. При этом они отправляют фентанил в Сан-Франциско через нашу южную границу.

Всё верно. Я бы только добавила: если не поднимать шумиху, то ничего и не будет. Мы видели, как наводили порядок в Эль-Пасо, когда Байден ездил на границу. Так что Китай говорит только о том, что видит. А если бы у нас не было проблем, они и не смогли бы использовать их в своих целях. Так почему же мы решили разобраться с преступностью как раз к саммиту АТЭС, но не могли сделать этого, когда люди умирали со шприцами в руках?

МАРК ТИССЕН, бывший спичрайтер Белого дома: Судя по тому, что мы видим, — вполне могли. Они убираются ради китайского диктатора, но не ради американских граждан. Если это не кульминация действий Байдена, то я не знаю, что сможет её переплюнуть.

И, что касается слов Кейли. Это пиар-акция, которую они устроили китайцам. Кому вообще придёт в голову проводить саммит АТЭС в самом неблагополучном городе, в городе, где на 98 процентов больше насилия, чем в любом другом городе страны, где люди живут на улицах с торчащими из рук шприцами, а пешеходам приходится идти посреди улицы, чтобы не наступить на фекалии, и всё в этом роде? Почему мы дарим им эту пиар-победу, проводя саммит там и тем самым позволяя Си говорить: «Вот почему наша система лучше вашей — у нас не живут люди на улицах Пекина»?

Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.