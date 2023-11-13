Экс-спикер конгресса: Джо Байден не просто жулик — он коррумпирован заклятыми врагами США

Семейство Байденов представляет собой банду аферистов, которые своим поведением ничем не отличаются от персонажей криминального телесериала «Сопрано», заявил в интервью Fox News бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. Политик также признался, что его пугает уровень коррумпированности американского президента, который опорочил себя связями с иностранными противниками Вашингтона.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, экс-спикер нижней палаты конгресса США: Прежде всего, председатель (комитета палаты представителей по надзору. — ИноТВ) Джеймс Комер отлично справляется со своей работой. И люди должны понимать, что он выполняет эту работу под огромным давлением со стороны администрации и левых сил. Поэтому я всецело одобряю то, что он делает.

Во-вторых, я должен признаться, что его рассказ о 30 миллионах долларов (которые семья Байденов незаконно получила от иностранцев. — ИноТВ) напомнил мне сцену из «Розовой пантеры». Детектив, которого играет Питер Селлерс, даёт показание в суде. Прокурор его спрашивает: «Как на вашу зарплату ваша жена могла купить все эти вещи?» А тот отвечает: «Ну, у неё очень хорошо получается вести домашний бюджет».

Перед нами группа явных аферистов. Я имею в виду, что это не сложное дело. Джо Байден вместе с его семьёй являются Сопрано Нью-Джерси, то есть Делавэра. Они явно мошенники, и начать нужно с… если вы зададитесь вопросом, не смотрю ли я серию «Клана Сопрано», то всё сразу встаёт на свои места. В этом вся суть.

Ещё один момент, который мне кажется пугающим. Энди Маккарти, очень серьёзный бывший федеральный прокурор, недавно написал: «Нам придётся смириться с тем фактом, что у нас в Белом доме находится китайский коммунистический агент — президент».

Не знаю. На мой взгляд, агент — слишком сильное слово. Джо Байден явно представляет собой человека, который по любым разумным стандартам был коррумпирован рядом наших врагов, российскими деньгами, Казахстаном, изначальной коррупцией на Украине, Румынией и, конечно же, китайскими коммунистами.

Я разговаривал с председателем Комером, председателем Джорданом, председателем Смитом и другими. Я хочу сказать, что постепенно они нарисуют настолько яркую картину, которая будет понятна каждому американцу, будь он левых или правых взглядов. Если вы американский патриот, то поймёте, что у власти находится президент, который фатально коррумпирован и подкуплен нашими самыми заклятыми врагами в мире.

Дата публикации 11 ноября 2023 года.