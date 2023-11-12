Fox News: «враги дрожат от страха» — Байдена высмеяли в соцсетях за конфуз после возложения венка

Соцсети обрушились на Байдена, который забыл, что должен делать после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище в честь Дня ветеранов, пишет Fox News. Его растерянность назвали «позором» и «жалким» зрелищем, сыронизировав, что враги США, «должно быть, дрожат от страха».

Пользователи соцсетей высмеяли президента США Джо Байдена, который в субботу забыл о том, что должен делать на церемонии в честь Дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, сообщает Fox News.

На видеозаписи мероприятия видно, как глава государства возлагает венок на стойку перед Могилой Неизвестного Солдата в присутствии вице-президента Камалы Харрис, представителей ВС США и большой толпы гостей. Затем американский лидер отвернулся, однако в растерянности застыл, сомневаясь, куда ему идти. Он обернулся к стоящему рядом военнослужащему, который жестом направил его обратно к вице-президенту.

Как рассказывает телеканал, один из аккаунтов национального комитета Республиканской партии опубликовал отрывок с конфузом главы государства, снабдив его подписью: «Байден в замешательстве (снова)». После этого пользователи X изрядно повеселились, подкалывая президента. «Такой позор», — написал руководитель отдела по быстрому реагированию в Республиканской партии Джек Шнайдер. В другом посте он добавил: «Джо Румба возвращается». Это отсылка к шутке стендап-комика Шейна Гиллиса, который первый сравнил движения Байдена с автоматическим роботом-пылесосом Roomba.

Ведущий подкаста и YouТube-блогер Тайлер Зед сыронизировал: «Наши враги, должно быть, дрожат от страха». Ведущий ток-шоу на радио Майкл Браун раскритиковал помощников Байдена за то, что они позволили ему растеряться во время церемонии. Он указал, что на таком торжественном мероприятии президент выглядел «жалко», и ему «пора домой». По словам Брауна, нужно признать, что главнокомандующий не может выполнять свои обязанности. «Кто-нибудь, прекратите это безумие», — призвал радиоведущий.