Вивек Рамасвами: руководство США продаёт внешнюю политику страны ради собственного обогащения

Основная проблема США — коррумпированные политики, которых совершенно не волнует состояние их страны и которые слепо ведут её к третьей мировой войне. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время своего выступления во Флориде. По его словам, такие люди есть в обеих партиях: они «тратят триллионы, убивают миллионы и делают миллиарды лично для себя».

Итак, у меня к вам вопрос. Вы хотите услышать заранее заготовленную речь? Или хотите послушать правду? Хорошо, уберите телесуфлёры. Сегодня я не буду говорить заготовленную речь. С этим покончено, хватит. Сегодня мы немного отойдём от сценария. Вы знаете, в каком положении сейчас находится наша страна. Давайте поговорим о самом важном.

Всё изменилось. Я глубоко обеспокоен тем, что мы движемся к третьей мировой войне. Что мы имеем на сегодняшний день: коррумпированные политики в обеих партиях, которые потратили триллионы, убили миллионы, сделали миллиарды лично для себя на войнах в Ираке и Афганистане. После 11 сентября Джордж Буш и Дик Чейни отправили людей моего возраста умирать на Ближний Восток, достигнув семи триллионов долларов государственного долга. Это не отвечало ничьим интересам. А сегодня такие же люди, Дик Чейни 2.0, пытаются захватить власть в Республиканской партии, собираются провернуть всё заново, ведя нас к третьей мировой войне. Я не дам нам ввязаться в неё.

Но позвольте мне сказать вам правду. Это делают не только демократы — этим занимаются обе партии. Сын Джо Байдена, Хантер Байден, получает взятку в размере пяти миллионов долларов от Украины. А после этого Джо Байден, его отец, ныне президент США, направляет 200 миллиардов долларов наших денег — ваших денег, налогоплательщики, — той же самой Украине. Они продали нашу внешнюю политику, чтобы обогатить свою собственную семью. И это неправильно со стороны демократов.

Но вот вам маленький неприятный секрет. Республиканская партия стала ненамного лучше. Хотите услышать правду? Сегодня мы будем говорить только правду. Кое-кто из кандидатов в президенты от Республиканской партии сегодня решил не прийти. Это Никки Хейли — военный подрядчик, зарабатывающий миллионы после ухода из ООН. Человек с отрицательным размером активов и долгами каким-то образом превращается в такого же, как Джо Байден, мультимиллионера. Это военный подрядчик в совете директоров Boeing, в советах директоров компаний, собирающих опционы на акции, который баллотируется при этом в президенты. Эти люди в обеих партиях продают нашу внешнюю политику, чтобы обогатить свои семьи.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.