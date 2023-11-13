Скотт Риттер: в конгрессе США верховодит израильское лобби, которому плевать на Америку и её интересы

В американском конгрессе «заправляют» Израиль и его лоббисты. Они купили законодателей с потрохами и даже не скрывают этого, заявил в интервью YouTube-каналу Kim Iversen бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. На его взгляд, одним из доказательств тому служит то, что новый спикер палаты представителей Майк Джонсон первым делом занялся не насущными проблемами собственной страны, а начал добиваться очередной финансовой поддержки еврейского государства.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Если добиться разрыва между американскими евреями и Нетаньяху, то его дни будут сочтены. Сейчас он держится, потому что АИКОС — Американо-израильский комитет по общественным связям — говорит ему: «У нас ситуация под контролем».

Насколько они контролируют ситуацию? У нас появился новый спикер (в палате представителей. — ИноТВ) — симпатичный парень, республиканец-трампист из Луизианы, хороший американский мальчик. Он поможет Америке, вернёт ей былое величие. Но с чего он начал свою деятельность? С помощи бездомным? Возможно, с каких-то мер для сокращения дефицита? Быть может, с финансирования американской армии? Нет, с отправки денег Израилю.

Бам! Дамы и господа, перед вами только что открылась вся картина: конгресс США куплен с потрохами израильским лобби, Израилем. Можете не верить мне на слово. Ариэль Шарон открыто хвастал этим, когда был премьер-министром. Биньямин Нетаньяху открыто хвастает этим сейчас.

Они нас не уважают настолько, что покупают наш конгресс, а затем хвалятся, что владеют нами, владеют им. И доказательство лежит на поверхности. Когда спикер палаты представителей первым делом призывает отправить больше денег Израилю в тот самый момент, когда Америка так сильно страдает, становится ясно, кто всем заправляет.

Ага. И АИКОС явно поддерживает Нетаньяху. Им не нужен никто, кроме Нетаньяху. Они выступают за него. И точка! Сейчас они даже не просто занимают произраильскую позицию. Удивительно, что люди слышат АИКОС, но не осознают, что речь идёт об Американо-израильском комитете по общественным связям. Представьте себе, если бы существовал Американо-китайский комитет по общественным связям. Люди бы неистовствовали.

СКОТТ РИТТЕР: Требовали бы зарегистрировать его в качестве иноагента.

Вот именно. Люди сходили бы с ума и заявляли бы: «Вы работаете от имени иностранного

правительства». АИКОС буквально работает от имени иностранного правительства. Об американских интересах речь не идёт, и при этом это чрезвычайно влиятельная организация.

СКОТТ РИТТЕР: По мнению многих, Израиль не является иностранным государством. Израиль в их понимании — это продолжение Америки. Послушайте, мы разрешаем американским евреям, когда им исполняется 18 лет, ехать в Израиль и поступать на службу в его вооружённые силы, вооружённые силы другой страны.

Люди говорят: «Да ладно вам. Между Израилем и США никогда не возникнет проблем». Позвольте мне перенестись в сентябрь 1982 года. Американских морпехов отправили в пригород Бейрута, чтобы обеспечить буферную зону и позволить ООП (Организации освобождения Палестины. — ИноТВ) эвакуироваться после того, как войска Израиля вторглись в Ливан, подошли к Бейруту и окружили его. Мы были там.

Три израильских танка британского производства «Центурион» попытались пересечь линии морской пехоты и попасть туда, где им не следовало быть. Капитан морской пехоты, забравшийся на танк, сказал экипажу: «Сюда нельзя». Израильтянин его проигнорировал.

Тогда американец вытащил пистолет и приставил его к голове израильского офицера со словами: «Я вышибу тебе мозги, если ты сделаешь хоть один шаг вперёд».

Если вы думаете, что Америка не может противостоять израильтянам, то ни черта не знаете о сложности американо-израильских отношений. Я говорю вам прямо сейчас, что если вы американец, работающий на израильское правительство в качестве бойца ЦАХАЛ, то вы предали свою страну, потому что вы должны служить нашей стране.

Но, видите ли, теперь меня запишут в антисемиты. Антидиффамационная лига увидит это интервью и назовёт меня антисемитом, потому что я смею подвергать сомнению лояльность того, кто говорит: «Я хочу носить форму другой нации, приносить присягу другой нации, Израилю, а не нашей конституции». И поймите, что если дойдёт до конфликта, и другой американский морпех запрыгнет на танк, и тому парню, что окажется в танке, придётся застрелить этого морпеха, будучи при этом американцем!

Верно. Член конгресса явился на заседание в форме ЦАХАЛ…

СКОТТ РИТТЕР: Его следовало тут же арестовать.

Следовало. Я имею в виду, что это было, что это следовало считать…

СКОТТ РИТТЕР: Вы можете вообразить… как зовут ту конгрессвумен, которая представляет Мичиган и у которой сейчас проблемы?

Рашида Тлайб.

СКОТТ РИТТЕР: Да, Рашида. И я не большой фанат Рашиды. Отнюдь. Но я большой сторонник свободы слова, а свобода слова — это свобода слова. И она не сказала ничего предосудительного. Можно не соглашаться с тем, что она говорит. Но как говаривал судья Верховного суда Луис Брандис: противоядие от выражений, которые вам не нравятся, — это ещё большая свобода выражения. То есть, если вам не нравится то, что говорят другие, парируйте их заявления, но вместо этого её (Тлайб. — ИноТВ) подвергают цензуре.

Но представьте, если бы она сказала: «Я буду носить зелёную повязку ХАМАС, чтобы все знали, что я их фанатка. Что вы, ребята, об этом думаете?» Её бы сразу же застрелили при входе в парламент. В неё бы буквально начали стрелять.

Они позволили этому парню носить форму ЦАХАЛ как американскому конгрессмену в конгрессе. Это почти так же плохо, как тот случай, когда четырём членам батальона «Азов»* позволили прийти в конгресс и выступить там. Мы впускаем туда нацистов, мы впускаем сионистов. Что, чёрт возьми, у нас происходит?

Да, это действительно, действительно ужасно.

Дата публикации 10 ноября 2023 года.