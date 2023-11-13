Fox News: секретной службе пришлось защищать авто внучки Байдена от угонщиков
ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Офицер Секретной службы, которому была поручена охрана Наоми Байден — это внучка президента Байдена и дочь Хантера Байдена, — открыл огонь по трём лицам, пытавшимся украсть автомобиль секретной службы. Мы не знаем, о каком именно автомобиле идёт речь. По сообщениям Секретной службы, которая только что прислала нам заявление, служба обнаружила трёх лиц в процессе разбития окна пустого припаркованного правительственного автомобиля. В ходе столкновения федеральный агент выстрелил из служебного оружия. Предполагается, что никто не пострадал. Нарушители незамедлительно скрылись с места преступления в красном автомобиле. Вспомогательным подразделениям было выдано постановление о розыске регионального значения.
Это значит, что кто-то пытался украсть машину секретной службы у агентов, защищавших внучку президента, и им удалось скрыться! Этим утром они всё ещё на свободе. Передаю слово вам.
СТИВ ДЖУСИ, ведущий Fox News: Безумие!
БРАЙАН КИЛМИ, ведущий Fox News: Им это сошло с рук!
ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Поверить не могу, что они сбежали. Поверить не могу, что они нацелились на машину внучки президента! Да, они выбрали не ту машину для угона!
ПИТЕР ДУСИ: В Вашингтоне взламывают столько машин, что, основываясь на этих маcштабах, можно предположить, что они понятия не имели, чья она. Но если они знали, это ещё более необычно. В любом случае, эти ребята на свободе в красной машине.
БРАЙАН КИЛМИ: Да. Если они спасли машину, интересно, не было ли в ней трекера слежения. Инструкция была такая: приобретите трекер и установите его внутрь. Большое спасибо, Питер!
Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.
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