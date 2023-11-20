TVL: Украину ждёт суровая зима с дефицитом оружия, солдат и внимания Запада

Война в Палестине переключила на себя как внимание союзников Киева, так и их поддержку, констатирует TVL. Тем временем на поле боя ВСУ сталкиваются с настоящей катастрофой и колоссальными людскими потерями, к которым отныне добавились проблемы с набором новобранцев, отмечает телеканал. Это значит, что Украину ждёт суровая зима, и нет гарантий, что весна будет мягче, заключает французское СМИ.

ВЕДУЩИЙ: Сообщения о небольших территориальных успехах, но проблемы с материальными ресурсами и людьми. Украина стала побочной жертвой конфликта на Ближнем Востоке. Новый фронт может стать фатальным для Киева.

Киев заявляет об успешных операциях на занятом российскими войсками берегу Днепра в Херсонской области. Россия, в свою очередь, усиливает наступательные действия в районе Авдеевки к северу от Донецка. В общем и целом, положение кажется довольно стабильным, линии почти не двигаются уже несколько месяцев, если речь не идёт об эпизодических налётах.

Если на фронте серьёзных подвижек не происходит, то на международной арене наблюдается волнение. Так, война в Палестине переключила на себя внимание союзников и тех, кто поддерживает Украину. В США президент Джо Байден в четверг вечером ратифицировал законопроект о временном финансировании работы правительства, который предусматривает продолжение финансирования для федеральных служб в 2024 году: до 19 января 2024 года для текущих проектов и деятельности, финансирование которых регулируется четырьмя указами, и до 2 февраля для остальных видов деятельности, регулируемых восемью указами.

Это продление не включает в себя помощь ни Израилю, ни Украине, ни даже Тайваню. Демократы хотели включить в закон пакет финансирования этих потенциальных фронтов, однако республиканцы добились того, чтобы каждая помощь рассматривалась отдельно. Среди американских правых и в самом деле главенствуют течения, крайне враждебно настроенные по отношению к военной помощи Киеву, которая, по сообщениям, уже достигла $61 млрд.

Эта нерешительность главного вкладчика происходит в худший момент, когда идёт война в Палестине. В четверг Владимир Зеленский посетовал на замедление поставок снарядов Украине, причины которого связаны с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом он считает, что Россия накапливает запас ракет для атак по украинской инфраструктуре грядущей зимой. Киев, таким образом, может стать объектом серии российских атак по энергетической сети, аналогичных тем, что происходили зимой 2022 года. Эта перспектива может серьёзно повлиять на моральный дух как гражданского населения, так и военных.

Чтобы добавить оптимизма, Зеленский всё же порадовался встрече Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпином, которая, по его словам, идёт на пользу Украине. При этом сложно понять, как относительное потепление китайско-американских отношений может быть благоприятным для Киева. Ещё один повод для удовлетворения Зеленский нашёл в исключении России из исполнительного совета ЮНЕСКО, которое, с его точки зрения, знаменует собой окончание эпохи российского влияния.

Эти маленькие победы, о которых заявляет Киев, на деле не в силах отвлечь внимание от разгрома Украины на фронте с колоссальными людскими потерями, к которым отныне добавились проблемы с призывом. Эта давняя проблема увеличилась в масштабах в связи с почти остановившимся притоком западных добровольцев. Отныне Украина вычерпывает из садков только сирийских наёмников. Среди этих солдат не исключена возможность найти военных, когда-то принадлежавших к исламистским террористическим организациям. По сообщениям украинской разведки, c просьбами о зачислении в ряды ВСУ, которые могли появляться в начале конфликта, покончено. Отныне новобранцами движут финансовые мотивы. Латиноамериканцы и африканцы также входят в число новых рекрутов. Украине, насчитывающей втрое меньше мужчин, чем у России, они необходимы.

С меньшим количеством оружия и солдат и конфликтом на Ближнем Востоке, приковавшим к себе всё внимание, Украине Зеленского предстоит столкнуться с крайне суровой зимой, и нет гарантий, что весна будет мягче.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.