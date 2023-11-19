Скотт Риттер: слабеющая украинская армия потеряет Авдеевку, а затем и весь фронт

Тяжёлые бои, которые идут в Авдеевке, стали мясорубкой для ВСУ, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Положение украинских военных в целом становится всё отчаяннее, в то время как Россия, напротив, с каждым днём наращивает свой потенциал.

Похоже, Авдеевка станет новым Бахмутом для украинцев. Много ли они понесли потерь в этой битве?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Украинцев забивают, как скот. Русские несут определённые потери, но их нельзя сравнивать по масштабам с теми, что были в Бахмуте. Там «Вагнер» использовал отряды, состоявшие из заключённых, и бросал их в бой, не обращая внимания на потери, поэтому они росли.

Русские, которые сейчас воюют в Авдеевке, несут потери, ведь речь идёт о тяжёлых боях. Но эти потери несопоставимы. Русские действуют очень медленно и методично. Они имеют реальное превосходство в огневой мощи. Украинцы в некоторые моменты даже не могут ответить. У них не осталось артиллерии, а русские обстреливают их ФАБ-500, воздушными управляемыми авиабомбами, которые просто всё разносят.

Это не будет новый Бахмут, потому что в Бахмуте обе стороны оказывались в мясорубке. Здесь же именно украинцев бросают в мясорубку. Это очень односторонняя борьба, и она скоро закончится.

По-моему, сегодня утром русские прорвали самый сильно укреплённый участок, который они называют «Зоной С», в Авдеевке. И я думаю, мы наблюдаем последнее отчаянное сопротивление со стороны украинцев.

Я сравниваю происходящее с положением немцев в Сталинграде в конце января и февраля. Отпор отчаявшихся людей, которые прячутся в подвалах и зданиях, но для них всё было кончено. Этим сильно отчаявшимся мужчинам (солдатам ВСУ. — ИноТВ) предстоит ещё много боёв в подвалах и зданиях. Но всё кончено. Они проиграли.

Дело не только в этом. Сам Зеленский заявил, что если они не получат помощь в ближайшее время, им придётся отступить. Что он имеет в виду? Ограниченное тактическое отступление из Авдеевки? Для этого уже слишком поздно, мужик. Этот момент уже упущен. Они все погибнут.

Отступление из Купянска, Харькова или ещё дальше? Дело в том, что, как только Украина покинет эти подготовленные оборонительные позиции и начнёт отступать, у неё не будет войск, способных выполнить этот манёвр. Откроются бреши на линии фронта, через которую русские прорвутся, и это отступление превратится в коридор.

Таким образом, единственный военный вариант, который у них действительно есть, — это поспешно отступить к реке Днепр и использовать этот водный барьер, чтобы остановить российское наступление. И вот где мы сейчас находимся. Ранее в этом году я предсказал, что так произойдёт, и это происходит.

Я имею в виду, что всё можно было предвидеть. Военная математика — очень суровая наука. Когда вы несёте потери, превышающие вашу способность их восполнять, то у вас негативный фактор. Когда ваши потери меньше вашей способности их восполнить, то у вас позитивный фактор. Украина сейчас находится в абсолютном минусе, а Россия — в абсолютном плюсе. И пока мы говорим, разница сил увеличивается в пользу России.

Она становится сильнее с каждым днём. Хорошо обученные, хорошо оснащённые, хорошо управляемые войска, и они будут увеличиваться. У Украины, как бы вы их ни называли, не самые обученные войска в мире. У них ужасное руководство, их моральный дух подорван, и с каждым днём они становятся всё слабее, слабее и слабее. И, в конце концов, наступит переломный момент, и фронт рухнет.

Дата публикации 18 ноября 2023 года.