Neue Zürcher Zeitung: антироссийские санкции не помогли Западу достичь главной цели

Антироссийские санкции не оправдали надежд Запада, пишет Neue Zürcher Zeitung. Кремль смог устоят под натиском штрафных мер, выстроить новые торговые отношения с Китаем, Индией, Турцией и странами СНГ, а также принять действенные меры по снижению ущерба для населения. А самое главное, что рестрикции не выполнили свою ключевую задачу: не лишили Россию средств на ведение боевых действий на Украине, констатирует швейцарское издание.

С начала боевых действий на Украине Запад принял против России 11 пакетов санкций, пишет Neue Zürcher Zeitung. И на подходе уже 12-й, который будет включать в себя эмбарго на российские алмазы, ограничения на импорт природного газа, а также меры по ужесточению соблюдения уже существующих рестрикций. Однако в западном сообществе возникает всё больше сомнений по поводу эффективности такого подхода.

Опубликованная за последние десятилетия научная литература о действенности санкций говорит о том, что с помощью штрафных мер зачастую действительно получается сдержать экономическое развитие стран, но страдают от этого в основном бедные слои населения. К тому же штрафные меры очень редко приводят к изменению поведения правительств этих государств. По имеющимся данным, к успеху они приводят в половине случаев или же меньше чем в трети случаев. Тут многое зависит от того, как определять «успех».

Санкции Запада против Кремля носят очень масштабный характер. Их поддержала достаточно широкая коалиция демократических государств. Но есть элементы, которые ограничивают их эффективность. В частности величина России. Москва также приняла действенные меры по уменьшению ущерба от штрафных мер. Российский Центральный банк не допустил падения рубля за счёт введения ограничений на операции с капиталом. Также власти предоставляли гражданам социальную помощь, налоговые послабления и субсидии.

Кремль смог частично компенсировать снижение объёмов торговли с Западом за счёт расширения экономических отношения с Китаем, Индией, Турцией и бывшими советскими республиками. Эти страны также помогли Москве в обходе западных санкций. Выгодным для России оказался и скачок цен на нефть и газ в 2022 году, который облегчил задачу по финансированию СВО.

Но это не значит, что западные санкции совсем не работают. В среднесрочной и долгосрочной перспективе они нанесут России вред, но свою главную задачу они всё же не исполнили. Кремль не лишился средств для ведения боевых действий на Украине. Экономический урон был недостаточно большим, чтобы существенно ограничить военные возможности страны, заключает Neue Zürcher Zeitung.