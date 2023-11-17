Bloomberg: у Запада снова ничего не вышло — Россия продолжает получать нефтедоллары

Санкции Запада в отношении экспорта российской нефти не достигают ни одной из своих целей, констатирует Bloomberg. Согласно данным Министерства финансов России, приток денег в казну растёт уже несколько месяцев подряд. По информации агентства, в частном порядке европейские чиновники признают, что ограничение цен на нефть не принесло желаемых результатов. И даже министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что этот метод не работает.

Санкции Запада в отношении экспорта российской нефти не достигают ни одной из своих целей, констатирует Bloomberg. Эти меры так и не привели к тому, чтобы лишить Кремль доходов на СВО. Если посмотреть на данные Министерства финансов России, становится очевидно, что приток денег в казну растёт уже несколько месяцев подряд.

Логично задать вопрос, стоит ли странам G7 и особенно США идти на дальнейшие, более агрессивные шаги, чтобы лишить Москву нефтедолларов? Изначально расчёт был на ограничение цен, которое не позволяло западным фирмам помогать в транспортировке российской нефти, если она стоила более $60 за баррель.

Однако по данным свежего исследования, почти каждый морской груз в прошлом месяце превысил этот порог.

Как следует из расчётов на основании данных министерства финансов, валовые доходы от трёх основных источников нефтедолларов почти удвоились с апреля по октябрь, пишет Bloomberg. В прошлом месяце они превысили $13 млрд. Доходы за октябрь превысили показатель любого отдельного месяца 2021 года, когда ещё не началась СВО на Украине.

Более того, сообщает агентство, резкий скачок доходов очевиден даже после вычета субсидий нефтеперерабатывающей промышленности, которые в августе и сентябре составили $2-3 млрд. А в октябре чистая выручка России от продажи нефти выросла ещё больше на фоне того, что местные нефтеперерабатывающие заводы не получали субсидий на внутренние поставки топлива.

По словам представителя Министерства финансов США, первый этап ограничения цен должен был сократить доходы России от продажи нефти. Предполагается, что второй этап увеличит расходы, которые России придётся платить за поддержание своего парка танкеров в рабочем состоянии.

С этой целью министерство начало вводить санкции против судоходных компаний и судов, перевозивших нефть сверх предельной цены. Кроме того, сейчас идут поиски способов увеличить расходы России на использование теневого флота.

В декабре 2022 года ЕС присоединился к другим странам «Большой семёрки» в установлении потолка цен на российскую нефть и одновременно практически прекратил её морские закупки. Вначале это дало результаты и вызвало дефицит российского бюджета в размере $25 млрд в начале 2023 года. Однако последствия значительно ослабли, констатирует Bloomberg.

В ответ на действия Запада Москва отказалась от западных перевозок и воспользовалась огромным теневым парком танкеров. По данным агентства, в частном порядке европейские чиновники признают, что ограничение цен не принесло желаемых результатов. И даже министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила в сентябре, что этот метод не работает.

Для Москвы важны доходы и расходы в рублёвом эквиваленте. От этого зависит финансирование огромных бюджетных расходов и социальных обязательств накануне президентских выборов. В этой части новости для Запада также не самые радужные, пишет Bloomberg.

Три основных составляющих — это налог на добычу нефти, экспортная пошлина на сырую нефть и топливо и налог на прибыль. В октябре этого года выручка от них составила 1,2 трлн рублей, что стало самым высоким показателем с апреля 2022 года и превысило показатели любого отдельного месяца 2021 года.

Такое увеличение прибыли, объясняет агентство, связано с ростом цен на нефть в стране как в абсолютном выражении, так и по отношению к марке Brent. Кроме того, этому способствовало и снижение курса рубля по отношению к доллару.

Согласно ограничениям, введённым странами «Большой семёрки», западные фирмы не могли оказывать транспортные, страховые и любые другие услуги, если российская нефть продавалась дороже $60 за баррель. По данным Минфина России, в начале 2022 года скидка на нефть марки Brent достигла исторического максимума — более $34 за баррель.

Со временем клиенты привыкли пользоваться теневым танкерным парком. Особенно это касается Китая и Индии. Тогда разница в цене на российскую и международную нефть сократилась. Сейчас она приближается к $10, но Москва ожидает, что разрыв сократится ещё на $5.

Недавно Министерство финансов США ввело санкции против пяти танкеров за нарушение правил. Кроме того, были направлены письма компаниям, в управлении которых находятся эти суда, с просьбой предоставить им информацию о других 100 танкерах, занимавшихся перевозкой российской нефти. Однако, как признаёт Bloomberg, пока неясно, смогут ли такие меры ослабить теневую торговлю нефтью.

Европейский союз пытается зайти с другого конца и затруднить продажу европейских танкеров в теневой флот. Это может заманить в ловушку часть греческого флота, даже если большое количество судов уже перешло на другую сторону.

Интересно, что в октябре 2023 года почти 30% поставок российской нефти были так или иначе связаны со странами «Большой семёрки». Более того, в октябре почти все российские морские грузы были закуплены сверх установленного потолка. Это следует из данных института KSE, который входит в состав украинской организации, выступающей за ужесточение антироссийских санкций.

Однако определённые сложности испытывает и Россия, констатирует Bloomberg. Так, российское правительство пыталось сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам, чтобы сократить бюджетные расходы. Однако противодействие отрасли привело к тому, что выплаты восстановились, их будут получать с ноября, а, соответственно, чистые нефтяные доходы России сократятся.

Запад продолжает настаивать на том, что санкции всё-таки имеют широкое влияние на Россию. Так, Москве пришлось потратить миллиарды долларов на свой флот, страховку и «альтернативную экосистему для продажи нефти без участия G7», говорится в заявлении Минфина США. «Расходы, связанные с этим уклонением, продолжают накапливаться», — цитирует Bloomberg представителя казначейства Эрика Ван Ностранда.

А пока Евросоюз работает над 12-м пакетом антироссийских санкций и изучает возможность более строгого контроля за существующим потолком цен на российскую нефть.